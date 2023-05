Αθλητικά

Champions League: Θρίαμβος Ίντερ επί της Μίλαν

Η νικήτρια του ιταλικού ντέρμπι στο Champions League και η πρόκριση στα ημιτελικά.

Το σπουδαίο «derby della Madonnina» των ημιτελικών του Champions League, βρήκε θριαμβεύτρια την Ίντερ η οποία νίκησε -ως τυπικά φιλοξενούμενη- τη Μίλαν με 2-0 στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» κι... αγγίζει πλέον τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια και το τρίτο τρόπαιό της.

Υπό το βλέμμα του θρυλικού Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος παρακολούθησε το ματς στα VIP μαζί με τους ζωντανούς «θρύλους» των δύο ομάδων, η Ίντερ μπήκε στο μεγάλο ντέρμπι με το πόδι πατημένο στο... γκάζι, πετυχαίνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό απέναντι στη Μίλαν.

Πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο οι «νερατζούρι» είχαν πάρει ήδη... αέρα δύο τερμάτων, με τον Έντιν Ντζέκο να σημειώνει ένα «σεντερφορίσιο» γκολ μέσα απ' τη μικρή περιοχή στο 8' και τον Μιχιταριάν να «τρυπάει» την άμυνα των «ροσονέρι» στο 11' και να «εκτελεί» τον Μενιάν για το 2-0.

Η Μιλαν συνέχισε να πελαγοδρομεί στο πρώτο ημίωρο του αγώνα και λίγο έλειψε να δεχθεί και τρίτο γκολ, όμως το καταπληκτικό σουτ του Τσαλχάνογλου με το εξωτερικο φάλτσο στο 16' χτύπησε στο αριστερό δοκάρι. Στο 31' ο διαιτητής Μανθάνο έδειξε πέναλτι σε πτώση του Λαουτάρο Μαρτίνες μέσα στην περιοχή από τον Κιάερ, όμως με υπόδειξη του VAR πήρε πίσω την απόφασή του.

Η Μίλαν προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου κι έχασε δύο πολύ σημαντικές ευκαιρίες με τους Ντίαζ (49') και Μεσάιας (51') όμως οι προσπάθειές τους πέρασαν δίπλα απ' το δεξί δοκάρι του Ονάνα.

Τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τους «ροσονέρι» για να ξαναμπούν στο ματς την έχασε ο Τονάλι στο 63', όμως το ευθύβολο σουτ του χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ, ενώ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Πομπέγκα είχε την τελευταία καλή στιγμή της Μίλαν, όμως το γυριστό που επιχείρησε βρήκε σε ετοιμότητα τον Ονάνα, ο οποίος «σφράγισε» το 2-0 για την Ίντερ.

Διαιτητής: Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Κίτρινες: Κρούνιτς, Τομόρι - Μιχιταριάν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΙΛΑΝ (Στέφανο Πιόλι): Μενιάν, Καλάμπρια (82' Καλουλού), Κιάερ (59' Τιαό), Τομόρι, Ερναντές, Κρούνιτς, Τονάλι, Σαλεμάκερς (60' Ορίγκι), Μπενασέρ (18' Μεσάιας), Ντίαζ (82' Πομπέγκα), Ζιρού.

ΙΝΤΕΡ (Σιμόνε Ιντσάγκι): Ονάνα, Νταρμιάν, Ατσέρμπι, Μπαστόνι, Ντούμφρις, Μιχιταριάν (62' Μπρόζοβιτς), Τσαλχάνογλου (78' Γκαλιαρντίνι), Μπαρέλα, Ντιμάρκο (70' Ντε Φράι), Μαουτάρο Μαρτίνες (78' Κορέα), Ντζέκο (70' Λουκάκου).

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της ημιτελικής φάσης του Champions League έχουν ως εξής:

Ρεάλ Μ. (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σ. (Αγγλία) 1-1

(36΄ Βινίσιους - 67΄ Ντε Μπρόινε)

Μίλαν (Ιταλία)-Ίντερ (Ιταλία) 0-2

(8΄ Ντζέκο, 11΄ Μιχιταριάν)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν την ερχόμενη εβδομάδα, στις 16/05 στο Μιλάνο, το Ίντερ-Μίλαν και στις 17/05 στο «Έτιχαντ», το Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης

**Ο τελικός είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 10 Ιουνίου στο «Ataturk Olympic Stadium» της Κωνσταντινούπολης

