Παράξενα

Ηράκλειο: Αυτοκίνητο “μπούκαρε” στο Πολιτιστικό Κέντρο (εικόνες)

Πώς το αυτοκίνητο ξέφυγε της πορείας του και κατέληξε μέσα στο Πολιτιστικό Κέντρο.

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ένας πολίτης που περνούσε από την περιοχή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρο Ηρακλείου.

Όπως δείχνουν οι φωτογραφίες, επιβατικό αυτοκίνητο εισέβαλε στο Πολιτιστικό και μάλιστα από τις... σκάλες!

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα βρέθηκε στα σκαλιά του Κέντρου δεν έχουν διευκρινιστεί, καθώς επίσης και αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Πηγή: Cretalive.gr

