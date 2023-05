Life

Εκλογές - Παπαδάκης για Debate: Αν ξαναγίνει τηλεμαχία δεν θα συμμετάσχω (βίντεο)

Τι αποκάλυψε ο αγαπημένος παρουσιαστής για το παρασκήνιο της χθεσινοβραδινής τηλεμαχίας.

Ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο "Πρωινό" για όλο το παρασκήνιο της χθεσινής τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών αλλά και για τη "γεύση" που του άφησε η παρθενική συμμετοχή του.

"Ο κάθε πολιτικός αρχηγός είχε στο μυαλό του πως να μην κάνει κάποιο φάουλ. Ο μόνος που "μπήκε" επιθετικά στο χθεσινό debate ήταν ο Κυριάκος Βελόπουλος, και αυτό γιατί ήθελε να μαζέψει τις απώλειες στο κόμμα του και στη δυναμική του από την υπόθεση Μυλωνάκη" είπε ο Γιώργος Παπαδάκης.

Αναφερόμενος στο τρόπο διεξαγωγής των ερωτήσεων στο debate είπε πως "αυτοί που αποφάσισαν για τη διαδικασία δεν έχουν καμία σχέση με την τηλεόραση. Χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις των δημοσιογράφων δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί σωστά ο κόσμος. Εγώ πραγματικά βαρέθηκα και έβαλα αγώνα..." είπε με χιούμορ ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος.

Σχετικά με το κλίμα ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς είπε πως "στα διαλείμματα δεν ήταν χαλαροί, υπήρχε ένα "ηλεκτρισμένο" κλίμα ανάμεσα σε Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη και Τσίπρα -Κουτσούμπα, ενώ Μητσοτάκης - Τσίπρας φάνηκαν πιο αδιάφοροι μεταξύ τους".

Ο ίδιος απέκλεισε επόμενη συμμετοχή του σε αντίστοιχη επόμενη τηλεμαχία λέγοντας πως "ήθελα να έχω την εμπειρία του debate αλλά τελικά δικαιώνεται ο Νίκος Χατζηνικολάου που μου είχε πει πως δεν θα θέλω να ξαναπάω..."

