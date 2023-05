Πολιτική

Μητσοτάκης για debate: Στόχος μου ήταν να μιλήσω στους πολίτες για το πρόγραμμά μας

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού με το βίντεο από το χθεσινό debate και το σχόλιό του για αυτό.

Το βίντεο με τις δεσμεύσεις του από τη χθεσινή τηλεμαχία, ανάρτησε στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του σε όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο βασικός του στόχος ήταν να μιλήσει στους πολίτες για το πρόγραμμα της ΝΔ και το πώς θα συνεχίσει «στον δρόμο της προόδου».

«Θέλω να ευχαριστήσω όσους παρακολούθησαν το χθεσινό debate. Ο βασικός μου στόχος ήταν να μιλήσω στους πολίτες για το πρόγραμμά μας, για το πώς θα συνεχίσουμε στον δρόμο της προόδου για την Ελλάδα και για κάθε πολίτη» επισημαίνει ο πρωθυπουργός και προσκαλεί «σε μία γρήγορη ανασκόπηση των δεσμεύσεών μας».

