Κόσμος

Στουγκάρδη: Πυροβολισμοί σε εργοστάσιο της Mercedes

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αιματηρό επεισόδιο έξω από εργοστάσιο στη Γερμανία. Οι πρώτες πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας τραυματίστηκε σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε εργοστάσιο της Mercedes στο Ζιντελφίνγκεν, έξω από την Στουγκάρδη, ανακοίνωσε η αστυνομία της Βάδης - Βυρτεμβέργης. Ο δράστης έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την Stuttgarter Zeitung, η αστυνομία δέχθηκε στις 7:45 κλήσεις έκτακτης ανάγκης για πυροβολισμούς στο εργοστάσιο 56 της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, όπου κατασκευάζεται το μοντέλο S-Class.

Στην περιοχή έσπευσαν ενισχυμένες αστυνομικές δυνάμεις, σωστικά συνεργεία και δύο ελικόπτερα.

«Ένα άτομο σκοτώθηκε, ένα άλλο τραυματίστηκε σοβαρά. Οι συνθήκες παραμένουν ασαφείς. Ο δράστης συνελήφθη και η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τους πολίτες», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter.

??#Sindelfingen Daimler Werk



Derzeit ist ein Polizeieinsatz auf dem Werksgelande. Polizei und Rettungskrafte sind im Einsatz.



Es besteht keine Gefahr fur die Bevolkerung. pic.twitter.com/MjrZrKRVGk — Polizei Ludwigsburg (@PolizeiLB) May 11, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Eurovision 2023: Η Ελλάδα και ο Βίκτωρας Βερνίκος διεκδικούν την πρόκριση στον τελικό

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Γάζα: Δεκάδες νεκροί μέσα σε λίγες μέρες (εικόνες)