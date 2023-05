Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο ανάδρομος Ερμής και η νέα Σελήνη (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

«Είναι η πρώτη φορά στην ζωή μου που όλα αυτά που γίνονται τώρα δεν μπορώ ή δεν θέλω να τα εξηγήσω», είπε η Λίτσα Πατέρα την Πέμπτη, στην έναρξη της ενότητας με τα ζώδια και τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «ο Ερμής που έχει να κάνει με την επικοινωνία, μπήκε στον Ταύρο. Είναι ανάδρομος και έχει σχέση με τα οικονομικά και με συμφωνίες που δεν κλείνουν. Από τις 15 του μηνός ο Ερμής μπαίνει σε ορθή φορά και αυτές οι συζητήσεις και οι συμφωνίες τελειώνουν γύρω στις 20 Μαΐου».

«Η νέα Σελήνη που γίνεται πάλι στον Ταυρο, επίσης έχει σχέση με τα οικονομικά. Σε όλα αυτά προστίθεται και η Αφροδίτη, που έχει σχέση με τα συναισθηματικά. Αν καταλάβατε κάτι εσείς, εγώ δεν έχω καταλάβει..», είπε μειδιώντας η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





