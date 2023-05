Φινλανδία: Παιδιά τραυματίστηκαν σε κατάρρευση πεζογέφυρας (εικόνες)

Ανήλικοι ήταν στην πλειονότητά τους οι πολίτες που βρίσκονταν πάνω στην πεζογέφυρας που κατέρρευσε στη φινλανδική πρωτεύουσα.

(εικόνα αρχείου)

Πολλά παιδιά τραυματίστηκαν σήμερα όταν κατέρρευσε πεζογέφυρα στην πόλη Έσποου στη Φινλανδία, που βρίσκεται κοντά στο Ελσίνκι, ανακοίνωσε η νοσοκομειακή αρχή της φινλανδικής πρωτεύουσας.

Όπως επεσήμανε η υπηρεσία διασώσεων της περιοχής του Ελσίνκι, περίπου 27 άνθρωποι , τραυματίστηκαν από την κατάρρευση της πεζογέφυρας, στην πλειονότητά τους ανήλικοι.

