“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: η ατζέντα της Πέμπτης (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Πώς θα καταλάβουμε αν πάσχουμε από το σύνδρομο της χρόνιας κόπωσης; Πώς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας από την υπερκόπωση; Ο παθολόγος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, εξηγεί πώς ο οργανισμός μας χτυπάει καμπανάκι όταν χρειάζεται τόνωση και ενέργεια και ο Κωνσταντίνος Ξένος αναλύει ποιες τροφές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά και μας δίνουν ενέργεια.

Ακόμα, ο αγαπημένος ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης, που πρωταγωνιστεί φέτος στην κωμική σειρά του ΑΝΤ1 «Ποιος Παπαδόπουλος;», μοιράζεται μαζί μας την προσωπική του εμπειρία με την υπερκόπωση που του «χτύπησε» την πόρτα και του δημιούργησε πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα και την υγεία του.

Δείτε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Κρατερού Κατσούλη, που θα δούμε σήμερα στο «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»: https://www.youtube.com/watch?v=-k1tKxI3RL4

Είμαστε ό,τι ποστάρουμε; Μήπως κρύβουμε κάτι πίσω από τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε στις φωτογραφίες που κοινοποιούμε στα social media; Ο ψυχολόγος Μάνος Χατζημαλωνάς, αναλύει τα πάντα… χωρίς φίλτρο!

Πώς μπορούμε να μείνουμε «νέοι» χωρίς να ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ; Η skin expert Αγγελική Αργύρη, αποκαλύπτει μυστικά ομορφιάς για να έχουμε ένα λαμπερό δέρμα χωρίς να πληρώσουμε μία περιουσία.

Γιατί παθαίνουμε κράμπες; Μήπως το σώμα μας θέλει κάτι να μας «πει»; Ο Ορθοπεδικός - Χειρουργός Εμμανουήλ Μπριλάκης, απαντά σε όλες μας τις ερωτήσεις.

Δείτε το trailer:

