“Κιβωτός του Κόσμου”: απολογισμός για υιοθεσίες και αναδοχές από την νέα διοίκηση

Τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου του στην Κιβωτό του Κόσμου έκανε το νέο ΔΣ που ορίστηκε μετά το σκάνδαλο στον οργανισμό που φιλοξενεί παιδιά ανά την Ελλάδα.



Η νέα διοίκηση έχει προχωρήσει σε μια σειρά από αλλαγές μετά τις αποκαλύψεις για τον επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρα Αντώνιο, ενώ όπως αναφέρει προτεραιότητά της είναι τα παιδιά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Νοέμβριο του 2022, οπότε και άλλαξε η διοίκηση, έχουν γίνει

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η επανασύνδεση οικογενειών και αδερφών. Σε πρώτη φάση υπάρχει η δυνατότητα συναντήσεων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα γίνει κοινή φιλοξενία για τα αδέρφια.

Η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Κιβωτού του Κόσμου

«Με απόφασή του, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διόρισε τον Νοέμβριο 2022 νέα προσωρινή διοίκηση στην Κιβωτό του Κόσμου, μέλη της οποίας είναι άνθρωποι με πολυετή εμπειρία σε φορείς παιδικής προστασίας στην Ελλάδα.

Με πρωταρχικό μέλημα τη φροντίδα των παιδιών που υποστηρίζονται από την Κιβωτό, σε 7 Σπίτια Φιλοξενίας πανελλαδικά, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, και τον Παιδικό Σταθμό, η νέα διοίκηση ανέλαβε τη συνέχιση της λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και να εφαρμόσει την ειδική νομοθεσία για την παιδική προστασία στο σύνολο της δραστηριότητας του.

Μαρτίνου: Να βάλουμε τις βάσεις για έναν φορέα-πρότυπο για τα παιδιά

Η Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλώνει: «Αυτή η κρίση επηρεάζει πρώτα από όλα τα παιδιά της Κιβωτού. Για το καλό αυτών των παιδιών ανταποκριθήκαμε στο αίτημα της πολιτείας να αναλάβουμε τη διαχείριση αυτής της μεταβατικής περιόδου. Για αυτό, εργαζόμαστε εντατικά για να θέσουμε τις βάσεις για έναν φορέα-πρότυπο για την παιδική προστασία στην Ελλάδα, που θα διαπνέεται από διαφάνεια και εξωστρέφεια. Προτεραιότητά μας είναι τα παιδιά».

Για να μπορέσει να εκπληρώσει το σημαντικό έργο που της ανατέθηκε από την πολιτική ηγεσία, η διοίκηση της Κιβωτού του Κόσμου έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες, απαραίτητες ενέργειες, εστιάζοντας στα εξής:

Δημιουργία ενός ασφαλούς, σύγχρονου και κατάλληλου περιβάλλοντος για τα παιδιά.

Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Κιβωτού με βάση τη νομοθεσία και τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής οικονομικής διαχείρισης.

Συνεργασία με καταρτισμένο και κατάλληλο προσωπικό για όλους τους ρόλους και όλες τις δομές του οργανισμού.

Επιτάχυνση των διαδικασιών αναδοχών και υιοθεσιών, σύμφωνα πάντοτε με το πλαίσιο του Υπουργείου Εργασίας σε συνεργασία με τις Περιφέρειες και με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Η Μαρία Χατζηνικολάκη, Γενική Διευθύντρια της Κιβωτού του Κόσμου, αναφέρει: «Η υπόθεση της Κιβωτού επηρέασε όλο το οικοσύστημα της κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα. Η εμπιστοσύνη του κόσμου κλονίστηκε. Τα παιδιά της Κιβωτού όμως παραμένουν εδώ και χρειάζεται να νιώθουν ασφαλή. Αυτή είναι συλλογική υποχρέωση. Εμείς κάνουμε ό,τι περνάει απ’ το χέρι μας, αλλά χρειαζόμαστε τη στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας για να τα καταφέρουμε, γιατί η παιδική προστασία είναι υπόθεση όλων μας».

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά πως θα έχει ολοκληρώσει το έργο που του ανατέθηκε από την πολιτεία ως τη λήξη της θητείας του τον Νοέμβριο του 2023.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι συνεχίζουν να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά της Κιβωτού σε αυτή την απαιτητική μεταβατική περίοδο».

Την επιτροπή αποτελούν οι:

Νικηφόρος Διαμαντούρος: Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών πρώτος Συνήγορος του Πολίτη, Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.

Θάλεια Δραγώνα: Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δανάη Παπαδάτου: Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φωτεινή Τσαλίκογλου: Ομότιμη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συγγραφέας