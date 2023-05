Life

Εκλογές – debate: Ο απολογισμός του Μητσοτάκη στο TikTok (βίντεο)

Μέσα από το αυτοκίνητο και με αποκάλυψη σκηνών πίσω από τις κάμερες, έκανε τον απολογισμό του χθεσινού debate ο Πρωθυπουργός.

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε τον απολογισμό του για το debate των πολιτικών αρχηγών.

Το βίντεο καταγράφηκε μέσα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο της επιστροφής από το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.

«Για όσους προτιμήσατε να δείτε μπάλα και όχι το debate, που σε έναν βαθμό σας καταλαβαίνω, λίγες σκέψεις και τα δικά μου συμπεράσματα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Προσωπικά προσπάθησα καταρχάς να απαντώ στις ερωτήσεις που μου γινόντουσαν γιατί είδα διάφορους αρχηγούς που πετούσαν τη μπάλα στην κερκίδα και βέβαια πρωτίστως να μιλήσω για το μέλλον και όχι τόσο για το παρελθόν. Αυτό που θέλετε να ακούσετε από εμάς είναι τι θέλουμε να κάνουμε στην Ελλάδα τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς θα δημιουργήσουμε δουλειά, πώς θα αυξήσουμε τα εισοδήματα, πώς θα έχουμε μια καλύτερη Υγεία, μια πιο ισχυρή πατρίδα», συμπλήρωσε.

Στο βίντεο αποτυπώνονται διάφορες σκηνές από την προετοιμασία του Πρωθυπουργού πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση, το μακιγιάζ, τον καφέ και τις χαλαρές στιγμές με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ ακούγεται να αστειεύεται μέσα στην ΕΡΤ να λέει: «Ντιμπέι ρε, ντιμπέι», από την ιστορική φράση το Νίκου Αλέφαντου.

«Καλή ξεκούραση, από αύριο πάλι στον δρόμο», καταλήγει το βίντεο.

