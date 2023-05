Πολιτική

Σκέρτσος για debate: Είδαμε την πλήρη απομόνωση Τσίπρα

Την αποτίμηση της χθεσινής τηλεμαχίας των πολιτικών αρχηγών έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στέλνοντας νέο μήνυμα στους ψηφοφόρους της 21ης Μαΐου.

«Όσοι και όσες παρακολούθησαν τη χθεσινή τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών πιστεύω ότι αντιλήφθηκαν απολύτως αυτό που επισημαίνουμε εδώ και καιρό ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 21ης Μαΐου. Ότι η μόνη σαφής, η μόνη καθαρή θέση διακυβέρνησης της χώρας είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης -παρά τη σφιχτή διαδικασία της τηλεαναμέτρησης- τις προτεραιότητές του για την επόμενη τετραετία ώστε η Ελλάδα να συγκλίνει περισσότερο με την Ευρώπη, σε μισθούς, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και των επενδύσεων, στη λειτουργία του κράτους, στην ασφάλεια των συνόρων μας, στην υγεία και την παιδεία για να γίνουμε όλοι συλλογικά και ατομικά καλύτεροι.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε και λάθη και αστοχίες καθώς και πως η κυβέρνηση δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι απέφυγε τον τοξικό λόγο και την παρελθοντολογία κοιτάζοντας μπροστά «στις ρεαλιστικές λύσεις για να θεραπευθούν οι παθογένειες στη χώρα μας».

«Εχθές το βράδυ όμως είδαμε και κάτι άλλο», τόνισε ο κ. Σκέρτσος. «Είδαμε την πλήρη απομόνωση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού, του κ. Τσίπρα από την υπόλοιπη κεντροαριστερά και αριστερά ως προς το περιβόητο σχέδιό του για προοδευτική διακυβέρνηση και κυβερνήσεις συνεργασίας. Είδαμε να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα η δήθεν συμμαχία της αριστεράς και να αναδεικνύεται αυτό που πραγματικά είναι: μία πρόταση ακυβερνησίας και παραλυσίας χωρίς πραγματικές προγραμματικές συγκλίσεις και με πολλές ετερόκλιτες στρατηγικές».

Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι το ΚΚΕ επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να συμπράξει σε μία τέτοια κυβέρνηση «ούτε καν να δώσει ανοχή σε επιμέρους προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Ανδρουλάκης ξαναείπε εμμέσως το "ούτε Μητσοτάκης ούτε Τσίπρας" χωρίς πάλι να μας διαφωτίσει για το ποιον θέλει για πρωθυπουργό. Ο κ. Βελόπουλος καταλάβαμε ότι και θέλει και δεν θέλει συνεργασίες. Ο κ. Βαρουφάκης ήθελε αλλά δεν τον θέλουν οι άλλοι. Ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν εγκαταλείπει τη "Δήμητρά" του που όμως αποτάσσεται ο κ. Τσίπρας έχοντας ωστόσο ένα κορυφαίο στέλεχός του, τον πρώην υπουργό Οικονομικών τον κ. Τσακαλώτο, να οραματίζεται κάτι παρεμφερές, τα τοπικά νομίσματα. Κοινώς μία σύγχρονη Βαβέλ. Το λέμε από καιρό».

Επεσήμανε ότι έγιναν εμφανείς οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Τσίπρας δεν ήθελε αυτού του είδους την τηλεοπτική αναμέτρηση χρησιμοποιώντας τα λόγια του κ. Κουτσούμπα περί ανάδειξης του γεγονότος ότι η προοπτική συνεργασίας αφορά μία συνεργασία «μούφα», όσο κι αν «ο κ. Τσίπρας έκανε χθες το βράδυ ανοίγματα και εκκλήσεις και προσκλήσεις».

Αναδείχθηκαν όμως όπως είπε και πράγματα που δεν ήταν ευρέως γνωστά «όπως ότι ο κ. Τσίπρας έχει μια κρυφή ατζέντα φορολόγησης εκ νέου των επιχειρήσεων, ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα καταργήσει εν μέρει τις δωρεάν γονικές παροχές ακίνητης περιουσίας, ότι ο κ. Βελόπουλος είναι και αυτός υπέρμαχος των παράλληλων νομισμάτων και ότι ο κ. Βαρουφάκης δεν έχει ιδέα πώς θα διαχειριστεί μια πιθανή κρίση στα σύνορα αν οψέποτε γινόταν κυβερνητικός εταίρος. Αντιθέτως υποστηρίζει την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης».

Πρόσθεσε επίσης: «όχι βεβαίως ότι δεν θα την επιδιώξει ο κ. Τσίπρας αυτή τη συνεργασία ανεξαρτήτως του τι ειπώθηκε στο debate, εφόσον οι αριθμοί από την κάλπη της 21ης Μαΐου το επιτρέψουν. Το είπε άλλωστε και ο κ. Ζουράρις: θα συμμαχήσουμε ακόμη και με τον κ. Βελόπουλο, και με τον διάβολο αν χρειαστεί. Γι όλους αυτούς τους λόγους η χαλαρή ψήφος στην κάλπη της απλής αναλογικής της 21ης Μαΐου προς κάποιον από τους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης ενέχει σοβαρό κίνδυνο να οδηγηθούμε σε σχήματα περιορισμένης κυβερνητικής ευθύνης με πολύ δυσάρεστες συνέπειες».

Υπογράμμισε πως θα ήταν μια κυβέρνηση του ελάχιστου κοινού παρονομαστή, και μια κυβέρνηση εν τέλει της παραλυσίας, των παρατεταμένων διαβουλεύσεων μέχρι να γεφυρωθούν αγεφύρωτες διαφορές άρα μία συνθήκη πολιτικής αστάθειας που τελικά ανακόπτει την εθνική προσπάθεια να πάμε όλοι μαζί μπροστά και πιο μακριά.

Αντέτεινε ότι απαιτούνται καλά μελετημένα, κοστολογημένα και υλοποιήσιμα σχέδια που δεν θα θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας αλλά και τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας όπως είναι το σχέδιο της ΝΔ.

Είπε επίσης ότι το μόνο χειρότερο από ένα πρόγραμμα που κοστολογείται ως δημοσιονομικά εξωφρενικό όπως αυτό του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρόγραμμα που δεν μπορεί να κοστολογηθεί βρίθοντας από αόριστες προτάσεις και γενικότητες, από τίποτα συγκεκριμένο ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί με ακρίβεια κι αυτό είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Είπε στη συνέχεια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνειδητά ποντάρει στο μαύρο και αναφέρθηκε στη στάση του, έναντι της υπόθεσης του κόμματος Κασιδιάρη.

Στο σημείο αυτό παρέθεσε όπως είπε μερικά παραδείγματα για το τι σημαίνει στην πράξη για τις ζωές των ανθρώπων το δίλημμα μπροστά ή πίσω.

