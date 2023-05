Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Αποχώρηση Ιντζέ - “Αέρας” για νίκη του Κιλιτσντάρογλου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην Τουρκία, λίγα 24ώρα πριν εκατομμύρια πολίτες κληθούν στις κάλπες για να διαλέξουν ανάμεσα σε Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου.

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Konda που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα δείχνει τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν να υπολείπεται σε ποσοστό αποδοχής έναντι του κυριότερου αντιπάλου του, του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κατά περισσότερες από πέντε ποσοστιαίες μονάδες ενόψει των προεδρικών εκλογών της Κυριακής.

Η δημοσκόπηση εμφανίζει τον Ερντογάν να εξασφαλίσει στην πρόθεση ψήφου 43,7% και τον Κιλιτσντάρογλου 49,3%, στερώντας του έτσι την απαιτούμενη πλειοψηφία που χρειάζεται για να κερδίσει από τον πρώτο γύρο και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναληπτικού γύρου μεταξύ των δύο υποψηφίων στις 28 Μαΐου.

Tα συμπεράσματα της δημοσκόπησης ενισχύουν την άποψη ότι σε αυτές τις εκλογές ο Ερντογάν αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη πρόκληση της εικοσαετούς παρουσίας του στην εξουσία.

Συνάδουν μάλιστα με τα συμπεράσματα άλλων δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν τον Κιλιτσντάρογλου να προηγείται.

Το έργο του Ερντογάν έχει περιπλακεί εξαιτίας της κρίσης του κόστους ζωής, που προκλήθηκε από τον διογκούμενο πληθωρισμό και από την υποτίμηση της λίρας, σε συνδυασμό με τον φονικό σεισμό του Φεβρουαρίου από τον οποίο σκοτώθηκαν πάνω από 50.000 άνθρωποι στην Τουρκία και εκατομμύρια άλλοι έμειναν άστεγοι.

Η δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε στις 6 και 7 Μαΐου, εμφανίζει τη στήριξη στο πρόσωπο των δύο άλλων υποψηφίων στο 4,8% για τον Σινάν Ογκάν και στο 2,2% για τον Μουααρέμ Ιντζέ*.

Σύμφωνα με την Konda, η πλειοψηφία των πολιτών τείνει προς το να ψηφίσει τον Κιλιτσντάρογλου, τον αρχηγό του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) σε έναν δεύτερο γύρο.

Δημοσκόπηση της εταιρείας Metropoll επίσης κάνει λόγο για δεύτερο γύρο με τον Κιλιτσντάρογλου να παίρνει 49,1% και τον Ερντογάν 46,9%.

Σε επαναληπτικό γύρο εμφανίζεται ο Κιλιτσντάρογλου να παίρνει το 51,3%.

Ο Χακάν Ακμπάς, ωστόσο, ο διευθυντής του Strategic Advisory Services, εταιρείας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, εκτιμά ότι ο Ερντογάν δείχνει να βρίσκεται σε τροχιά εξασφάλισης αυτού στο οποίο ήλπιζε: έναν δεύτερο γύρο με τον Κιλιτσντάρογλου.

"Δεδομένων του σεισμού και της οικονομικής κρίσης, ακόμη και αυτό θα ήταν επιτυχία για εκείνον. Αυτό που έχει τώρα σημασία ακόμη περισσότερο είναι τα αποτελέσματα για τη βουλή. Αν προκύψει βουλή χωρίς αυτοδυναμία, ο Ερντογάν θα κάνει έκκληση προς τους ψηφοφόρους του να επιλέξουν τη σταθερότητα έναντι του χάους που πιθανόν να προκληθεί στο ενδεχόμενο σχηματισμού συμμαχίας με έξι αντιπολιτευόμενα κόμματα", είπε.

Η δημοσκόπηση της Konda εμφανίζει τη στήριξη προς την κυβερνώσα συμμαχία του Ερντογάν στο 44% για τις βουλευτικές εκλογές, δηλαδή να προηγείται εκείνης της συμμαχίας της αντιπολίτευσης με 39,9%.

Το φιλοκουρδικό κόμμα HDP, το οποίο υποστηρίζει τον Κιλιτσντάρογλου, αναμένεται να έχει τον ρόλο του ''ρυθμιστή''.

Σύμφωνα με την Konda, το HDP, το οποίο κατεβαίνει υποψήφιο με το έμβλημα άλλου κόμματος υπό τον φόβο δικαστικής απαγόρευσης, και οι αριστεροί σύμμαχοί του φέρονται να εξασφαλίζουν 12,3% στις βουλευτικές εκλογές. Κάτι τέτοιο θα άφηνε τον Ερντογάν και τους συμμάχους του σε μειοψηφία.

"Αναμφίβολα ο Ερντογάν είναι αντιμέτωπος με μια πλειοψηφία που επιθυμεί την αλλαγή και σε αυτήν περιλαμβάνονται και οι νεότεροι ψηφοφόροι. Είτε κερδίσει οριακά είτε χάσει, εκτιμώ ότι η ΄περίοδος Ερντογάν' έχει παρέλθει. Η τουρκική κοινωνία είναι έτοιμη να προχωρήσει. Και δυστυχώς ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αφήνει πίσω του ένα μοντέλο θεσμικής διακυβέρνησης", λέει η Ασλι Αϊντιντασμπάς του Ινστιτούτου Brookings.

Η Konda, η οποία δημοσιοποιεί μόνο μια δημοσκόπηση πριν από τις εκλογές, πραγματοποίησε συνεντεύξεις δια ζώσης με 3.480 ανθρώπους σε 35 τουρκικές περιφέρειες. Η δημοσκόπησή της έχει περιθώριο σφάλματος +/- 2.2%/

Αποσύρει την υποψηφιότητά του ο Μουαρέμ Ιντζέ

Ο Μουαρέμ Ιντζέ, ο ένας εκ των τεσσάρων υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές στην Τουρκία, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του.

«Αποσύρω την υποψηφιότητά μου», δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επικεφαλής του κόμματος Memleket (Πατρίδα), που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις εξασφάλιζε 2% έως 4% των ψήφων.

Πολλά στελέχη του κόμματος έχουν παραιτηθεί τις τελευταίες ημέρες ανησυχώντας ότι η υποψηφιότητα του Μουαρέμ Ιντζέ ενδεχομένως θα εμποδίσει τον βασικό υποψήφιο της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου να επικρατήσει του Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μουαρέμ Ιντζέ αιτιολόγησε την απόφασή του λέγοντας ότι η υπό την ηγεσία του Κεμάλ Κλιτσντάρογλου συμμαχία της αντιπολίτευσης «θα ρίξει το φταίξιμο επάνω του» αν χάσει απέναντι στον Ερντογάν.

Ο Μουαρέμ Ιντζέ υπήρξε το 2018 ο προεδρικός υποψήφιος του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος (CHP) που ηττήθηκε από τον Ερντογάν. Τον Μάιο 2021 ίδρυσε το κόμμα Memleket.

Bas?n Ac?klamas? / Memleket Partisi Genel Merkezi https://t.co/oTjeC2ARmJ — Muharrem INCE (@vekilince) May 11, 2023

Είναι σημαντικό οι εκλογές στην Τουρκία να είναι διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Π. Στάνο

Για την ΕΕ είναι «σημαντικό» και αναμένει ότι οι επερχόμενες εκλογές στην Τουρκία θα είναι «διαφανείς και χωρίς αποκλεισμούς» τόνισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πίτερ Στάνο, ερωτηθείς σχετικά κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των ανταποκριτών στις Βρυξέλλες. Επίσης, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι «η Τουρκία είναι σημαντικός εταίρος για την ΕΕ από πολλές απόψεις και παρακολουθούμε τις επερχόμενες εκλογές πολύ στενά», ενώ υπογράμμισε την ανάγκη η διαδικασία να διεξαχθεί με βάση τα δημοκρατικά πρότυπα καθώς και όλα τα κόμματα να σέβονται το κράτος δικαίου και τη βούληση των πολιτών της Τουρκίας. Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος της Επιτροπής ανέφερε ότι «είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει εγγύηση για τον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και διαβεβαίωση για δίκαιη αντιμετώπιση όλων των πολιτικών κομμάτων».

Όσον αφορά στη στάση της Άγκυρας στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, ο Πίτερ Στάνο απάντησε ότι η Τουρκία, όπως και κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, είναι μεταξύ των σημαντικών εταίρων της ΕΕ με τους οποίους υπάρχουν τακτικές επαφές με στόχο την αποτροπή της παράκαμψής τους. «Αυτή είναι η συνεχής έκκλησή μας προς όλους τους εταίρους» τόνισε τέλος ο εκπρόσωπος.

