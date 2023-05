Πολιτική

Debate: Κόντρα Μητσοτάκη - Τσίπρα για τον “προοδευτικό αχταρμά” και την επόμενη κυβέρνηση

Τι ανέφερε ο Πρωθυπυοργός για το αποτέελσμα της συζήτησης πολιτικών αρχηγών και δημοσιογράφων. Τι δηλώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας νέο κάλεσμα για προοδευτική κυβέρνση.

«Τι κατέδειξε το debate φίλες και φίλοι; Τι κατάλαβα εγώ από αυτή την εμπειρία, τρεις ώρες που συνομιλούσα με τους πολιτικούς αρχηγούς; Ότι υπάρχει σήμερα ουσιαστικά μία αξιόπιστη πολιτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας: η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη υπάρχει ένας προοδευτικός αχταρμάς. Συμφωνούν σε ένα πράγμα μόνο όλοι τους: ότι δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός δεν θα τους κάνει το χατίρι», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά τον χαιρετισμό του σε συγκέντρωση πολιτών στα Τρίκαλα.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε παράλληλα ότι «την Κυριακή το πρωί την 21η Μαΐου οι κάλπες, όταν θα ανοίξουν, είναι άδειες. Και μέχρι το τέλος της ημέρας πρέπει να έχουν γεμίσει και πρέπει να έχουν γεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, ώστε το βράδυ αυτής της ημέρας ένα να είναι σίγουρο: ότι ο ελληνικός λαός θα έχει στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε φίλες και φίλοι αυτή τη σημαντική προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια, εν μέσω τόσων δυσκολιών». Συμπλήρωσε δε πως «αν είχα δεσμευτεί προεκλογικά για ένα πράγμα, το 2019, ότι θα μειώσω τους φόρους και το έκανα πράξη, σήμερα σας κοιτώ στα μάτια και δεσμεύομαι για ένα πράγμα, και αυτό είναι ότι θα αυξήσω τους μισθούς για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα».

Δήλωση Τσίπρα για την ανάγκη προοδευτικής κυβέρνησης

Σε δήλωση που έκανε το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σχετικά με το debate και τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Από τη χθεσινή συζήτηση, προέκυψε μία σπάνια είδηση. Για πρώτη φορά δημόσια, ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι υπάρχει σκάνδαλο υποκλοπών και ότι δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Αν όμως δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, πώς ο ίδιος επικαλέστηκε εθνικό απόρρητο, προκειμένου να συγκαλύψει την αλήθεια στην εξεταστική επιτροπή και γιατί η κυρία Βλάχου που χωρίς κανέναν εθνικό λόγο παρανόμως υπέγραφε –η εισαγγελέας της ΕΥΠ- τις παράνομες αυτές παρακολουθήσεις; Γιατί παραμένει ακόμα στη θέση της και γιατί 9 μήνες μετά η Δικαιοσύνη δεν έχει αποδώσει καμία ευθύνη, καμία κατηγορία σε κανέναν; Η αναφορά του κύριου Ανδρουλάκη για την ανάγκη οι υπαίτιοι αυτού του παρακράτους να λογοδοτήσουν είναι εύλογη. Μόνο που είναι εξίσου εύλογο ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται ποτέ αυτό να γίνει πράξη. Μόνο με προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να γίνει αυτό πράξη. Στις 22 του Μάη ας αναλάβουμε λοιπόν όλοι μας τις ευθύνες που μας αναλογούν».





Σκέρτσος: Αναγνώρισε λάθη ο Μητσοτάκης - Σε πλήρη απομόνωση ο Τσίπρας

«Όσοι και όσες παρακολούθησαν τη χθεσινή τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών πιστεύω ότι αντιλήφθηκαν απολύτως αυτό που επισημαίνουμε εδώ και καιρό ενόψει των κρίσιμων εκλογών της 21ης Μαΐου. Ότι η μόνη σαφής, η μόνη καθαρή θέση διακυβέρνησης της χώρας είναι η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ», τόνισε ο υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος 'Ακης Σκέρτσος ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Επεσήμανε ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε με σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης -παρά τη σφιχτή διαδικασία της τηλεαναμέτρησης- τις προτεραιότητές του για την επόμενη τετραετία ώστε η Ελλάδα να συγκλίνει περισσότερο με την Ευρώπη, σε μισθούς, δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και των επενδύσεων, στη λειτουργία του κράτους, στην ασφάλεια των συνόρων μας, στην υγεία και την παιδεία για να γίνουμε όλοι συλλογικά και ατομικά καλύτεροι.

Πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός αναγνώρισε και λάθη και αστοχίες καθώς και πως η κυβέρνηση δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Υπογράμμισε ωστόσο ότι απέφυγε τον τοξικό λόγο και την παρελθοντολογία κοιτάζοντας μπροστά «στις ρεαλιστικές λύσεις για να θεραπευθούν οι παθογένειες στη χώρα μας».

«Εχθές το βράδυ όμως είδαμε και κάτι άλλο», τόνισε ο κ. Σκέρτσος. «Είδαμε την πλήρη απομόνωση ενός άλλου πολιτικού αρχηγού, του κ. Τσίπρα από την υπόλοιπη κεντροαριστερά και αριστερά ως προς το περιβόητο σχέδιό του για προοδευτική διακυβέρνηση και κυβερνήσεις συνεργασίας. Είδαμε να καταρρέει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα η δήθεν συμμαχία της αριστεράς και να αναδεικνύεται αυτό που πραγματικά είναι: μία πρόταση ακυβερνησίας και παραλυσίας χωρίς πραγματικές προγραμματικές συγκλίσεις και με πολλές ετερόκλιτες στρατηγικές».









