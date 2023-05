Κοινωνία

Τέμπη: Η συνάντηση Μητσοτάκη με τις μητέρες των τριών κοριτσιών από την Καλαμπάκα

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους γονείς των δύο δίδυμων κοριτσιών και της ξαδέλφης τους που βρήκαν τραγικό θάνατο στα Τέμπη.

Κεκλεισμένων των θυρών και σε ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των δυο μητέρων των αδικοχαμένων κοριτσιών από το Καστράκι, του πατέρα της Αναστασίας και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση που προηγήθηκε της εκδήλωσης στο Μουσείο Τσιτσάνη δεν έγινε γνωστό, ωστόσο φαίνεται να ήταν μια πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού που κάλεσε τις οικογένειες σε συζήτηση λίγο πριν φτάσει στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς φερόταν να επιθυμούν να παραστούν στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ωστόσο με την κίνηση του προέδρου της ΝΔ η συνάντηση έγινε σε απόλυτη ιδιωτικότητα.

Το δυστύχημα στα Τέμπη θα μένει πάντα μια πληγή που αναβλύζει πόνο για όλους, ασύγκριτα περισσότερο για τους χαροκαμένους γονείς που περιμένουν απαντήσεις και να τιμωρηθεί κάθε υπαίτιος.

