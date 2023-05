Κόσμος

Γερμανία: Ένοικος ανατίναξε το διαμέρισμα του όταν επιχείρησαν να μπουν αστυνομικοί

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 10 αστυνομικοί και πυροσβέστες. Μέσα στο διαμέρισμα βρέθηκε ένα πτώμα.

Τουλάχιστον δέκα πυροσβέστες και αστυνομικοί τραυματίστηκαν σήμερα σε έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκαν σε διαμέρισμα στο Ράτινγκεν της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, στη Γερμανία. Ο ένοικος του διαμερίσματος έχει συλληφθεί, ενώ στον χώρο βρέθηκε πτώμα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ, η εταιρία διαχείρισης του κτιρίου κάλεσε σήμερα την αστυνομία με την υποψία ότι σε ένα διαμέρισμα, όπου ζούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα με τον γιο της, υπήρχε άτομο που χρειάζεται βοήθεια.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο κτίριο, κάλεσαν την πυροσβεστική προκειμένου να παραβιάσει την πόρτα και, την ώρα που έμπαιναν στο διαμέρισμα, ο άνδρας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό με αντικείμενο το οποίο δεν έχει εντοπιστεί. Αμέσως μετά ξέσπασε πυρκαγιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού σταθμού n-tv, ο 60χρονος άνδρας συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «βαριά τραυματισμένος», ενώ στο διαμέρισμα βρέθηκε πτώμα.

