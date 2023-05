Κοινωνία

Μαγούλα: Φωτιά σε εργοστάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Εικόνα αρχείου

Φωτιά ξέσπασε στη Μαγούλα Αττικής σε αποθήκη εργοστασίου. Τριάντα πυροσβέστες με 11 οχήματα έσπευσαν στο σημείο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 6:30 το απόγευμα της Πέμπτης (11.05.2023) στην αποθήκη του εργοστασίου που βρίσκεται στη λεωφόρο Γεωργίου Γεννηματά στην περιοχή της Μαγούλας.

Στη μάχη με τις φλόγες παίρνουν μέρος 30 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 11 οχήματα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν εγκλωβισμένους ανθρώπους στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων του κτιρίου. Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Λάρισα: Ένοχος ο προπονητής για τον τερματοφύλακα που χτυπήθηκε από κεραυνό

Τροχαίο - Καλλιμάρμαρο: Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας που συγκρούστηκε με λεωφορείο

Τεχνητή Νοημοσύνη – Ευρωκοινοβούλιο: “Πράσινο φως” στο ευρωπαϊκό σχέδιο