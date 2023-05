Κοινωνία

Εκλογές: Μπορείς να ψηφίσεις με ταυτοποίηση από το wallet του κινητού σου

Και με την ψηφιακή τους ταυτότητα από το wallet του κινητού τους μπορούν να ψηφίσουν οι εκλογείς στις εκλογές της 21ης Μαΐου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 εντός Επικράτειας» αναφέρεται ότι «η αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 (Α' 136), ακολουθώντας τη διαδικασία ταυτοποίησης που προβλέπεται στην κοινή υπουργική απόφαση υπ' αρ. 4082/2022 (Β' 3982) και είναι προσβάσιμη μέσω της κυβερνητικής πύλης https://wallet.gov.gr».

Μάλιστα, όπως σημειώνεται αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η τήρηση της ως άνω διαδικασίας ή η εφαρμογή της προκαλεί καθυστερήσεις στη διαδικασία της ψηφοφορίας, κατά την κρίση του προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η ταυτοποίηση των εκλογέων γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων.

Σημειώνεται ότι τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά. Ειδικότερα για τα διαβατήρια, επισημαίνεται ότι αρκεί και ελληνικό διαβατήριο που έχει λήξει η ισχύς του.

