Εκλογές - Τσίπρας: Ως εδώ με το καθεστώς Μητσοτάκη, ήρθε η ώρα της αλλαγής

Την βεβαιότητα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα είναι πρώτος και με διαφορά εξέφρασε από την Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας.

Τα ζητήματα της δημοκρατίας ανέδειξε στην σημερινή του ομιλία στην Λάρισα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος απευθύνθηκε στα δημοκρατικά αντανακλαστικά όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως της κομματικής τους προτίμισης, καθώς και προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Παράλληλα έβαλε και τα βασικά διλήμματα των εκλογών και «ξεκαθάρισε» απευθυνόμενος προς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους ότι «η μόνη ‘τιμωρητική' ψήφος για το καθεστώς Μητσοτάκη είναι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Τσίπρας επικαλέστηκε το ντιμπέιτ των αρχηγών, λέγοντας ότι συντελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια του κ. Μητσοτάκη και εξήγησε ότι χθες είπε όσα δεν έλεγε τόσο καιρό: «Για πρώτη φορά παραδέχθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και παραδέχτηκε επίσης ότι δεν υπήρξε κανένας εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις. Αν όμως δεν υπήρξε εθνικός λόγος για τις παρακολουθήσεις, πώς ο ίδιος επικαλέστηκε το εθνικό απόρρητο στην εξεταστική για να συγκαλύψει την αλήθεια. Γιατί η υπεύθυνη εισαγγελέας της ΕΥΠ, κ. Βλάχου, που υπέγραψε τις παρακολουθήσεις χωρίς να υπάρχει εθνικός λόγος, δηλαδή παράνομα, παραμένει ακόμη στη θέση της; Γιατί εννέα μήνες τώρα καμιά κατηγορία δεν έχει απαγγελθεί σε κανέναν από τη Δικαιοσύνη;».

Ακολούθως έδωσε την απάντησή του: «Γιατί ισότιμο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων ήταν αυτό της συγκάλυψης του σκανδάλου, που επιχείρησε το καθεστώς Μητσοτάκη. Με τη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, με τη χειραγώγηση της ενημέρωσης, με την απόπειρα χειραγώγησης των ανεξάρτητων αρχών, με τη κακοποίηση των θεσμών της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Εννιά μήνες τώρα, βιάζουν και παραβιάζουν το κράτος δικαίου και τη Συνταγματική νομιμότητα. Και έχουν το θάρρος να μας κουνάνε και το δάχτυλο με αναφορές στη δημοκρατία και στη Συνταγματική νομιμότητα». Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει γίνει το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης και επικαλέστηκε το « Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο που υιοθετεί με συντριπτική πλειοψηφία την έκθεση της Επιτροπής PEGA, που καταδεικνύει ότι ο ενορχηστρωτής των παρακολουθήσεων ήταν ο ίδιος ο κος Μητσοτάκης». Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό είπε: «Εκεί κατάντησε την Ελλάδα η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να ταυτίζεται με αυταρχικές δημοκρατίες».

Ο κ. Τσίπρας απευθύνθηκε στους συντηρητικούς πολίτες, αυτούς που άκουσαν με προσοχή τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή: «Και τους ρωτώ: Θα ξεπλύνετε αυτή τη ντροπή για τη δημοκρατία και για τη παράταξή σας; Απευθύνομαι σε κάθε δημοκρατικό πολίτη και τον ρωτώ: Σε αυτές τις εκλογές θα ψηφίσει για τη δημοκρατία ή για τον κακοποιητή της; Θα δώσει τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη λευκή επιταγή να νομιμοποιήσει και να συνεχίσει ακόμη πιο ανεξέλεγκτος και αλαζονικός τις πρακτικές παρακράτους; Ή θα δώσει με την ψήφο του ανάσα στη δημοκρατία;».

Στο σκαμνί το παρακράτος των υποκλοπών

Αναφέρθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «'Ακουσα όμως χθες και τον κ. Ανδρουλάκη να λέει για πρώτη φορά τόσο καθαρά ότι οι υπαίτιοι αυτού του παρακράτους θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Είναι σωστό και εύλογο. Απορώ όμως αν δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό ποτέ δε θα συμβεί με τη ΝΔ ξανά στη κυβέρνηση του τόπου. Απορώ πως δεν κατανοεί ότι ο μόνος τρόπος να αποδοθεί δικαιοσύνη είναι να ηττηθεί αποφασιστικά και τελεσίδικα η κυβέρνηση των υποκλοπών και της συγκάλυψης. Και στη θέση της να αναλάβει τα ηνία μια κυβέρνηση Προοδευτικής συνεργασίας την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Για να δώσει χώρο και ανάσα στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να διερευνήσει το σκάνδαλο και να καθίσει στο σκαμνί τους υπεύθυνους. Και για να το πω απλά: Στο σκαμνί το παρακράτος των υποκλοπών και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον αρχιερέα των υποκλοπών, δε γίνεται. Δε συμβαδίζει με τη κοινή λογική».

Εκκλήσεις προς τις αριστερές δυνάμεις

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι εκλογές της απλής αναλογικής δεν είναι εκλογές χαλαρής ψήφου και εξήγησε: «Όποιος έρθει πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Μην ακούτε τον κ. Μητσοτάκη αν κερδίσει έστω και με μία ψήφο θα προσπαθήσει να κάνει κυβέρνηση κουρελού με πιέσεις και εκβιασμούς. Σε κάθε περίπτωση, η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι το κλειδί της προοδευτικής κυβέρνηση. Γιατί μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στέλνει τη ΝΔ του κυρίου Μητσοτάκη στο χρονοντούλαπο. Μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ακυρώνει άλλη μια τετραετία ζόφου. Μόνο η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει πόρτα σε ένα καλύτερο μέλλον».

Απευθύνθηκε προς τις άλλες αριστερές δυνάμεις λέγοντας ότι δεν μπορούν εκείνοι που διεκδικούν την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου να κάνουν διμέτωπο -και προς το ΚΚΕ- ότι δεν μπορεί να επαναλαμβάνει το «τι Πλαστήρας τι Παπάγος». Ειδικότερα προς τον Δημήτρη Κουτσούμπα είπε: «Ο κ. Κουτσούμπας εμφανίστηκε χθες σαν τσοπάνης: Εμείς έχουμε να του πούμε ότι οι αριστεροί πολίτες, οι κομμουνιστές, δεν είναι πρόβατα και κατανοούν ότι το δίλημμα της κάλπης είναι αν θα έχουμε μία αριστερή κυβέρνηση που θα αποκαταστήσει τα εργασιακά δικαιώματα που κατάργησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ή θα επιτρέψει να συνεχίσει η ίδια κυβέρνηση το δρόμο της».

Ειδικότερα προς το ΠΑΣΟΚ είπε: «Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα 11 σημείων ας μας πουν που διαφωνούν ή τι προσθήκες θέλουν για να προσθέσουμε και ένα 12ο σημείο».

Απευθύνθηκε και σε εκείνους που θέλουν να τιμωρήσουν την κυβέρνηση, αλλά προσανατολίζονται σε διάφορες κατευθύνσεις: «Το μόνο που μπορεί πραγματικά να τιμωρήσει το καθεστώς που κυβερνά είναι να ηττηθεί το καθεστώς, να ηττηθεί η ΝΔ και να κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ψήφος που τιμωρεί το καθεστώς που κυβερνά είναι η ψήφος στον ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθως επιτέθηκε στον πρωθυπουργό για την πανδημία, καθώς όπως υποστήριξε «με δική του ευθύνη χάθηκαν στην πανδημία χιλιάδες ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, γιατί συνειδητά απαξίωσε το ΕΣΥ. Και μετά τη πανδημία αντί να ενισχύσει τα δημόσια νοσοκομεία τα διέλυσε. Και άνοιξε το δρόμο στους κερδοσκόπους της υγείας να τρυπώσουν στο ΕΣΥ». Τον κατηγόρησε «για την πρωτοφανή αισχροκέρδεια. Πρώτη η χώρα μας στις τιμές του ρεύματος, των καυσίμων, του σούπερ μάρκετ. Και προτελευταία, με τελευταία τη Βουλγαρία, στους μισθούς». Τον κατηγόρησε «γιατί ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ ενώ ερχόταν η ενεργειακή κρίση» και πρόσθεσε ότι είναι «υπόλογος για το πλιάτσικο στα Δημόσια ταμεία καθώς με δική του ευθύνη έλαβε χώρα η τεράστια ληστεία των Δέκα δις απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και στις γαλάζιες ακρίδες».

Τον κατηγόρησε ότι είναι υπόλογος είναι και για την αναδιανομή της περιουσίας της μεσαίας τάξης, καθώς «με δική του ευθύνη συντελείται το ξεσπίτωμα χιλιάδων οικογενειών, με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης, για χρέη λίγων χιλιάδων ευρώ. Γιατί ο ίδιος έδωσε στα funds τα θεσμικά εργαλεία να κερδοσκοπούν στην ανθρώπινη δυστυχία. Και πέρασε 700 χιλιάδες ακίνητα στα χέρια των funds».

Αναφέρθηκε όμως και στα χρέη της ΝΔ λέγοντας: «Είναι δυο φορές υπόλογος, γιατί στον εαυτό του, τους φίλους του, το κόμμα του, εξασφάλισε δανειακή ασυλία. 400 εκατομμύρια χρωστάει η ΝΔ. Δανεικά κι αγύριστα. Πάνω από 12 εκατομμύρια οι υπουργοί του. Αλλά εκεί ισχύουν οι ρυθμίσεις Παπαθανάση. Την ώρα που παίρνουν τα σπίτια των ανθρώπων για μερικές χιλιάδες ευρώ».

Αναφέρθηκε και στο «μεγάλο έγκλημα των Τεμπών, για την ανύποπτη αυτή τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους. Γιατί ένας ανεκπαίδευτος σταθμάρχης παράνομα διορίστηκε με ρουσφέτι κομματικό, σε μια τόσο κρίσιμη θέση. Γιατί ο σταθμός τηλεδιοίκησης καταστράφηκε από πυρκαγιά το 2019 και κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την αποκατάστασή του. Γιατί οι εργαζόμενοι έστειλαν τρία εξώδικα προειδοποιώντας και προαναγγέλλοντας το μοιραίο και αυτοί δεν έκαναν τίποτα. Μόνο φώναζαν ντροπή στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή όταν έθεταν θέμα ασφάλειας». Τον κατηγόρησε όμως και για τον τρόπο που χειρίστηκαν την υπόθεση «ο ίδιος ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του».

Γενικεύοντας είπε: «Είναι πια ολοφάνερο: Βλέπουν τη ψήφο του λαού ως ξέπλυμα για όσα τους βαραίνουν. Και δεν νοιάζονται. Όσοι όμως νοιαζόμαστε, και είμαστε πάρα πολλοί, δεν πρόκειται ούτε να ξεχάσουμε, ούτε να εφησυχάσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε!».

Μειώθηκε δραματικά το εισόδημα επί ΝΔ

Επικαλέστηκε την έκθεση του ΟΟΣΑ για να πει ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρώπης στην οποία μειώθηκε δραματικά το εισόδημα εν μέσω της κρίσης. Οι μισοί Έλληνες χρωστάνε στις τράπεζες, το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Το ιδιωτικό χρέος αυξήθηκε στην τετραετία Μητσοτάκη κατά 40 δις. Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 50 δισεκατομμύρια. Η μεσαία τάξη έφτασε να επιβιώνει με κουπόνια».

Αναφέρθηκε και στους νέους: «Οι νέοι και οι νέες όλα αυτά τα χρόνια στοχοποιήθηκαν. Είδαν τα όνειρά τους να συνθλίβονται. Να τους υψωνόμουν τείχη στη πρόσβασης τους στα πανεπιστήμια. Να τους προσφέρουν ένα περιβάλλον εργασιακής ζούγκλας. Με απλήρωτες υπερωρίες για να εργαστούν. Και απέναντι σε όλα αυτά, πως τους απαντά ο κος Μητσοτάκης; Με τη περιφρόνηση των 150 ευρώ στους δεκαοχτάρηδες. Για να εξαγοράσει την ψήφο τους! Τα όνειρά τους!». Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι προσβάλει το φιλότιμο του ελληνικού λαού και πρόσθεσε ότι «Θα καταλάβει σύντομα ότι το να θίγει το λαό που κυβερνά στο φιλότιμό του είναι ακόμα χειρότερο από το να θίγει τις αμοιβές και τα δικαιώματά του. Στις κάλπες, κύριε Μητσοτάκη, στις κάλπες. Εκεί θα δείτε τι λένε οι πολίτες για τα σπασμωδικά μέτρα και οι νέοι για τα 150 ευρώ σας».

Αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τους αγρότες: «Τις πρώτες 50 ημέρες:

-Αποσυνδέουμε την τιμή της χονδρεμπορικής ρεύματος από τη χρηματιστηριακή τιμή του φυσικού αερίου.

-Θεσπίζουμε ανώτατο συντελεστή κέρδους στην παραγωγή ενέργειας στο 5%.

-Θεσπίζουμε ανώτατο όριο τιμής στη λιανική για την ηλεκτρική ενέργεια ανά μεγαβατώρα.

- Μειώνουμε τον ΕΦΚ στα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, βενζίνη, φυσικό αέριο) στο χαμηλότερο συντελεστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Καταργούμε την καταβολή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο.

- Μειώνουμε τον ΦΠΑ στα τρόφιμα στο 6%.

Σημείωσε ότι σε βάθος τετραετίας το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση της αγοράς ζωοτροφών, επιδότηση των λιπασμάτων, χορήγηση μικροπιστώσεων έως 25.000Euro με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόσθεσε ακόμη: «Καταργούμε το τέλος επιτηδεύματος, ενός άδικου φορολογικού βάρους που επιβαρύνει οριζόντια επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Σε ότι αφορά τα Αγροτικά χρέη: Ρυθμίζουμε τις τις οφειλές με 'άμεση άρση κατασχέσεων, διαγραφή τόκων και μακροχρόνια ρύθμιση αποπληρωμών των δανείων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ελληνικός λαός χρειάζεται μία κυβέρνηση που να νοιάζεται τον απλό πολίτη. «Η Αλλαγή δεν είναι ένα ωραίο κομματικό σύνθημα. Η Αλλαγή είναι πάλι κοινωνική, πολιτική, εθνική ανάγκη», είπε ο κ. Τσίπρας και έβαλε το δίλημμα: «Μητσοτάκης ή Αλλαγή. Μητσοτάκης ή δικαιοσύνη. Μητσοτάκης ή ΣΥΡΙΖΑ». Υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χαράξει τον οδικό χάρτη της διαδρομής προς τη δικαιοσύνη. Είναι το Συμβόλαιο Αλλαγής, που προτείναμε πριν λίγες μέρες».

Υπογράμμισε τα τρία μέτρα που θα θεσπίσει από την πρώτη ημέρα της προοδευτικής διακυβέρνησης: «Αναστολή όλων των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας, μέχρι να νομοθετηθεί το σχέδιο ολοκληρωμένης προστασίας της ιδιοκτησίας από τα χρέη. Μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στον κατώτερο συντελεστή (6%). Μηδενισμός του ΦΠΑ σε γάλα, ψωμί, παιδικές τροφές. Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στο κατώτερο επιτρεπτό επίπεδο. Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής στα Πανεπιστήμια».

