Φωτιά σε σπίτι στο Ηράκλιο - Τραυματίστηκε ο ένοικος (εικόνες)

Με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άνδρας, το σπίτι του οποίου τυλίχτηκε στις φλόγες.

Με εγκαύματα στο χέρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άνδρας στο Ηράκλειο, του οποίου το σπίτι τυλίχθηκε στις φλόγες.



Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Άγιος Ιωάννης Χωστός του Ηρακλείου. 'Αμεσα στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα με πέντε υπαλληλους της πυροσβεστικής, που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες στο ισόγειο της διπλοκατοικίας και πιο συγκεκριμένα στον χώρο της κουζίνας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πριν την άφιξη των πυροσβεστών, ο ένοικος είχε τραυματιστεί, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβληματα. 'Αμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής, διερευνά τα αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς.

