Μητσοτάκης: Η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019

«Θα συνεχίσουμε στο δρόμο της σιγουριάς και της προόδου ή θα ρισκάρουμε σε νέες περιπέτειες», έθεσε το δίλημμα ο Πρωθυπουργός.

«Σε δέκα μέρες από σήμερα θα έχουμε την μεγάλη νίκη, τη δεύτερη κυβερνητική θητεία της ΝΔ. Θα μας δώσετε την εντολή να αλλάξουμε οριστικά την Ελλάδα. Γιατί κάποιοι, που είναι σήμερα στη Θεσσαλία, στη Λάρισα ονειρεύονται και πάλι την εξουσία, απειλώντας μας ότι την δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς. Πράγματι θα είναι αλλιώς, διότι όλα είναι αλλιώς και σίγουρα καλύτερα από το παρελθόν» είπε ο πρωθυπουργός στην έναρξη της ομιλίας του σε εκδήλωση της ΝΔ στο εκθεσιακό κέντρο του Βόλου συγχαίροντας τη ΔΑΠ που κέρδισε τις φοιτητικές εκλογές

«Η Μαγνησία, η Θεσσαλία, η Ελλάδα θα πουν όχι σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά, δίνοντας με την ψήφο σας μια δεύτερη ισχυρή εντολή στην προκοπή» τόνισε.

«Λένε κάποιοι ότι αυτές οι εκλογές είναι κρίσιμες. Λάθος είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές των τελευταίων ετών. Γιατί μας βρίσκουν σε ένα σταυροδρόμι επιλογής, όχι ανάμεσα σε δύο κόμματα που θα κυβερνήσουν για μια τετραετία, αλλά ανάμεσα σε δύο κόσμους που θα καθορίσουν την εθνική πορεία για μια δεκαετία. Είτε συνεχίζοντας στο δρόμο της σιγουριάς και της προόδου είτε ρισκάροντας νέες περιπέτειες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στις κρίσεις που αντιμετώπισε με επιτυχία, όπως είπε, η κυβέρνηση. Και τόνισε ότι όλα όσα υποσχέθηκε το 2019 τα έκανε πράξη παρά τις μεγάλες δυσκολίες.

«Η Ελλάδα του 2023 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται κοντά στη κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας που όμως για να την πάρουμε χρειάζεται μια κυβέρνηση σταθερή και αποτελεσματική.

Επίσης, μίλησε για τις προτεραιότητες της επόμενης τετραετίας λέγοντας ότι θα υλοποιηθούν όλα όσα περιλαμβάνει το πρόγραμμα της ΝΔ υπογραμμίζοντας ότι ο σημαντικότερος στόχος είναι οι καλύτεροι μισθοί για όλους.

