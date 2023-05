Κόσμος

Υεμένη: Φονική έκρηξη σε πρατήριο υγρών καυσίμων

Ισχυρή έκρηξη σε πρατήριο υγρών καυσίων με νεκρους, τραυματίες και ανυπολόγιστες ζημιές. Βομβιστική επίθεση "βλέπουν" οι Αρχές.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε πρατήριο καυσίμων στην επαρχία Αμπιάν της νότιας Υεμένης.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε στο πρακτορείο Xinhua ότι από την έκρηξη καταστράφηκε ολοσχερώς το πρατήριο καυσίμων και προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρχές θεωρούν πως πρόκειται για βομβιστική επίθεση, μια από τις πολλές που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες στην επαρχία Αμπιάν και αποδίδονται στην τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ).

Η συγκεκριμένη οργάνωση θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα παρακλάδια της Αλ Κάιντα και δραστηριοποιείται στην Υεμένη εδώ και χρόνια, εκμεταλλευόμενη τον εμφύλιο πόλεμο στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου.

