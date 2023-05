Πολιτική

Μενίδι – Ζεφύρι: Μπαράζ συλλήψεων τις τελευταίες 40 ημέρες

Έγιναν περίπου 2.000 προσαγωγές ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 10.000 άτομα.

Σε 82 συλλήψεις ατόμων προχώρησε η ΕΛΑΣ κατά την διάρκεια αστυνομικών δράσεων, που έγιναν από την 1η Απριλίου έως τις 10 Μαΐου, στην περιοχή των Αχαρνών και του Ζεφυρίου, με σκοπό την αποτροπή και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στις δράσεις έλαβαν αστυνομικοί από υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας, 'Αμεσης Δράσης, ομάδων ΔΙ.ΑΣ και Ο.Π.Κ.Ε, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα σχέδια αστυνόμευσης και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε σημεία όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικότητας.

Κατά την διάρκεια των δράσεων ελέγχθησαν 10.903 άτομα, προσήχθησαν 1.975 άτομα ενώ συνελήφθησαν 82 άτομα και βεβαιώθηκαν 939 παραβάσεις Κ.Ο.Κ..

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν 23 άτομα για κλοπές - διαρρήξεις, 16 άτομα για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, 14 άτομα για καταδικαστικές αποφάσεις, 2 για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και 27 άτομα για διάφορα άλλα αδικήματα.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΑΣ οι στοχευμένες αστυνομικές δράσεις, που έχουν ως στόχο την πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των πολιτών, θα συνεχιστούν.

