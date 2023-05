Αθλητικά

Conference League: Ανατροπή πρόκρισης για Γουέστ Χαμ και Βασιλεία κόντρα σε Άλκμααρ και Φιορεντίνα

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων ημιτελικών του Europa Conference League

Δύο σούπερ ανατροπές περιελάμβαναν οι πρώτοι ημιτελικοί του Europa Conference League, με τη Βασιλεία και τη Γουέστ Χαμ να επικρατούν με 2-1 επί των Φιορεντίνα (εκτός) και Αλκμάαρ (εντός) αντίστοιχα, παίρνοντας ισχνό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει των αγώνων ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (18/5) με ορίζοντα τον τελικό της 7ης Ιουνίου στην «Eden Arena».

Στο «Αρτέμιο Φράνκι» της Φλωρεντίας, η Βασιλεία αποδείχθηκε πολύ σκληρό «καρύδι» και για τους παίκτες της Φιορεντίνα. Παρά το γεγονός πως οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 25ο λεπτό με τον Καμπράλ (ο οποίος δεν πανηγύρισε το γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του), οι Ελβετοί με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφεραν να φτάσουν σε μία σπουδαία ανατροπή με πολύ ωραίο και κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Στο 71' ο Ντιούφ με τρομερό σόλο και πλασέ στη γωνία ισοφάρισε σε 1-1, ενώ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αμντουνί σημείωσε άλλο ένα «μεγάλο» γκολ, χαρίζοντας με κοντινή προβολή τη νίκη στην ομάδα του.

Στο Λονδίνο, η Αλκμάαρ των Βαγγέλη Παυλίδη και Παντελή Χατζηδιάκου (έπαιξαν σε όλο το ματς) «χτύπησε» πρώτη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ και μάλιστα σε καθοριστικό σημείο: Λίγο πριν το ημίχρονο, με τον Ρέιντερς να αιφνιδιάζει με μακρινό σουτ τον Αρεολά που είχε μεγάλη ευθύνη για το γκολ. Τα «σφυριά» όμως, είχαν τις... απαντήσεις και με δύο γκολ μέσα σε 9 λεπτά (67' πέναλτι Μπενραχμά, 76' Αντόνιο) έφερε τα... πάνω-κάτω, παίρνοντας μία νίκη που την άξιζε με βάση την εμφάνισή της στο δεύτερο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων ημιτελικών του Europa Conference League:

Φιορεντίνα (Ιταλία)-Βασιλεία (Ελβετία) 1-2

(25΄ Καμπράλ - 71΄ Ντιούφ, 90΄+3΄ Αντουνι)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)-Άλκμααρ (Ολλανδία) 2-1

(67΄ πέν. Μπενραχμά, 76΄ Αντόνιο - 42΄ Ρέιντερς)

Οι αγώνες ρεβάνς -Βασιλεία (Ελβετία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) και Άλκμααρ (Ολλανδία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία)- θα διεξαχθούν την Πέμπτη 18/5 με ώρα έναρξης στις 22:00

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουνίου, στην «Eden Arena» της Πράγας.