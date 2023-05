Κοινωνία

Τροχαίο - Περιστέρι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό (βίντεο)

Πώς σημειώθηκε το τροχαίο νωρίς το πρωί της Παρασκεύης στην περιοχή του Περιστερίου.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε τροχαίο στο Περιστέρι στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Η τροχαίο και η περιφέρεια δέχθηκαν κλήση για να καθαρίσουν λάδια στο οδόστρωμα. Διερχόμενο λευκό όχημα δεν πρόλαβε να δει το περιπολικό και γλιστρώντας στα λάδια "έπεσε" πάνω του, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν σημαντικοί τραυματισμοί.

Η μια λωρίδα της λεωφόρου Αθηνών σε εκείνο το σημείο, έχει κλείσει.

