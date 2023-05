Κοινωνία

Περιστέρι: Έκρηξη σε είσοδο πολυκατοικίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταστροφές σημειώθηκαν από την έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας στο Περιστέρι.



Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην είσοδο πολυκατοικίας στο Περιστέρι.

Ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας στην οδό Παραδεισίων εξερράγη στις 2 περίπου τα ξημέρωματα, ώρα που ευτυχώς δεν υπήρχαν στο σημείο άνθρωποι που θα μπορούσαν να τραυματιστούν.

Από την έκρηξη όμως προκλήθηκαν φθορές στην είσοδο του κτηρίου και μικρές ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα και δύο μοτοσικλέτες.

Τα αίτια της έκρηξης διερευνώνται. Στο κτήριο ζει ζευγάρι με τη σύζυγο να εργάζεται στο υπουργείο Πολιτισμού, ως πολιτική μηχανικός. Ο σύζυγός της είναι επιθεωρητής Εργασίας στο υπουργείο Εργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Περιστέρι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου”: απολογισμός για υιοθεσίες και αναδοχές από την νέα διοίκηση

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης η Ρόμα, όλα ανοιχτά για Γιουβέντους