Ιωάννινα: Σύλληψη ανηλίκων για βανδαλισμό σχολείου (εικόνες)

Επ' αυτοφώρω συνελήφθησαν οι ανήλικοι που την ώρα που "έσπαγαν" σχολείο στα Ιωάννινα.

Συνελήφθησαν χθες το βράδυ στα Γιάννενα 9 μαθητές, ηλικίας 15 έως 17 ετών την ώρα που έκαναν βανδαλισμούς στο 4ο Γυμνάσιο της πόλης.

Οι ανήλικοι μπήκαν στο σχολείο, έσπασαν τζάμια, πόρτες και κατέστρεψαν εξοπλισμό. Λόγω της φασαρίας, έγιναν αντιληπτοί από τους γείτονες, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία.

Η ομάδα των 9 ανηλίκων οδηγήθηκε στην Ασφάλεια Ιωαννίνων και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πήγες, κρατούνται και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Γονείς και μαθητές αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Εικόνες: epiruspost.gr

