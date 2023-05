Πολιτική

Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Υποπτος φάκελος στην Κουμουνδούρου

Άμεση ειναι η κινητοποίηση αστυνομικών πυο μετέβησαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά απο τον εντοπισμό ύποπτου φακέλου.

Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Παρασκευής στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στην ΕΛ.ΑΣ για ύποπτο φάκελο στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο φάκελος περιέχει σκόνη και για τον λόγο αυτό έφτασαν επί τόπου ειδικά κλιμάκια της Αστυνομίας (Τμήγια Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και ΕΚΑΜ) να ελέγξει αν πρόκειται για επικίνδυνο υλικό ή για κάποιου είδους φάρσα.

Το τηλεφώνημα στην Αστυνομία έγινε γύρω στις 09:30 της Παρασκευής.

Αμέσως κινητοποιήθηκε και μονάδα της 1ης ΕΜΑΚ της Πυροσβεστικής, ώστε να ακολουθηθεί το σχετικό πρωτόκολλο ασφαλείας, σχετικά με την περισσυλογή του φακέλου με την ύποπτη σκόνη.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο φάκελος περιείχε στάχτη!

