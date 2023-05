Πολιτική

Χειμάρρα: Σύλληψη ομογενούς υποψήφιου δημάρχου – Διάβημα στην Αλβανία (βίντεο)

Σε διάβημα προχώρησε το υπουργείο Εξωτερικών μετά τη σύλληψη του ομογενούς Φρέντι Μπελέρη. Αντιδράσεις από φορείς της μειονότητας. Γιατί κατηγορήθηκε.

Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε, σήμερα το πρωί, ο ομογενής υποψήφιος δήμαρχος Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρης, ο οποίος συνελήφθη τα μεσάνυχτα από άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αλβανικής αστυνομίας με την κατηγορία της «εξαγοράς ψήφων».

Διπλωματικές Πηγές ανέφεραν σχετικά με τη σύλληψη στην Αλβανία τριών ατόμων συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου Δημάρχου στον Δήμο Χειμάρρας με το ΚΕΑΔ, Διονύση-Φρέντι Μπελέρη ότι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, Edi Rama. Νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας, είχε ενημερώσει για το ζήτημα, τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη

Με σφοδρότητα αντέδρασαν οι φορείς της μειονότητας, ΟΜΟΝΟΙΑ και ΚΕΑΔ, για την πρωτοφανή, όπως τη χαρακτηρίζουν επίθεση εναντίον του ελληνισμού της Αλβανίας, ενώ η πρέσβης της Ελλάδας στα Τίρανα, Κωνσταντίνα Καμίτση, κατόπιν οδηγιών του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, πραγματοποιεί σήμερα, 12 Μαΐου, διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας.

«Σε συνέχεια της είδησης για σύλληψη από αλβανικές Αρχές του Διονύση-Φρέντι Μπελέρη, υποψήφιου Δημάρχου στον Δήμο Χειμάρρας με το ΚΕΑΔ, η Πρέσβυς της Ελλάδας στα Τίρανα, Κωνσταντίνα Καμίτση, κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, πραγματοποιεί σήμερα, 12 Μαΐου, διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αλβανίας», αναφέρεται σχετικά από το υπουργείο Εξωτερικών.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλβανό ομόλογό του, Μπέλνταρ Τσούτσι, είχε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, ζητώντας την άμεση αποφυλάκιση του ομογενούς και υποψήφιου δημάρχου Χιμάρας, Διονύση- Φρέντυ Μπελέρη, ο οποίος συνελήφθη από τις αλβανικές Αρχές μόλις δύο ημέρες πριν τις δημοτικές εκλογές.

Ο Φρέντι Μπελέρης, πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, κατέρχεται στις δημοτικές εκλογές της Χειμάρρας, ως υποψήφιος δήμαρχος υποστηριζόμενος τόσο από το Κόμμα Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ) και την ΟΜΟΝΟΙΑ, όσο και από τον συνασπισμό της αντιπολίτευσης, του οποίου ηγείται το Δημοκρατικό Κόμμα του Σαλί Μπερίσα και το Κόμμα Ελευθερίας του τέως προέδρου της Δημοκρατίας Ιλίρ Μέτα.

Στην πορεία προς την κάλπη, ο Φρέντι Μπελέρης δέχθηκε σκληρές επιθέσεις από μερίδα του Τύπου αλλά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα, που λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του φέρεται να δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό πως την επόμενη των εκλογών θα «λογαριαστεί προσωπικά» μαζί του.

Ο τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος, αναφέρει από πλευράς του: «Η σύλληψη και κράτηση από τις αστυνομικές αρχές της Αλβανίας του Προέδρου της Ομόνοιας Χειμάρρας και υποψήφιου Δημάρχου, Φρέντυ Μπελέρυ, δύο μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές, δημιουργεί σοβαρή ανησυχία και ερωτήματα. Πρέπει να υπάρξει άμεση αντίδραση. Αναμένουμε ότι πέραν του αυτονόητου διαβήματος σε διμερές επίπεδο, η Κυβέρνηση θα κινητοποιηθεί αποφασιστικά και σε επίπεδο ΕΕ και ΟΑΣΕ. Η στήριξη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας σε δύσκολες στιγμές, πρέπει να είναι έμπρακτη. Δεν αρκούν οι φιέστες».

