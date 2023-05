Πολιτική

Τσίπρας για debate: Φοβάμαι ότι δεν θα ξαναγίνει

Τι είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο λογαριασμό του στο TikTok.

Βίντεο στο TikTok, στο οποίο σχολιάζει τις απαντήσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο debate για το θέμα των υποκλοπών ανέβασε ο Αλέξης Τσίπρας.

Λέει συγκεκριμένα ότι «σούπα-ξεσούπα το debate, έβγαλε είδηση».

«Όσα δεν μαρτυρούσε εννέα μήνες, τα μαρτύρησε όλα. Σκάνδαλο οι υποκλοπές, χωρίς εθνικό λόγο οι παρακολουθήσεις. Όχι τίποτα άλλο, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα ξαναγίνει debate» λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.





