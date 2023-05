Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: μνήμη, εγκυμοσύνη και η σύνδεση της κατάθλιψης με τα... τηγανητά φαγητά!

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, η εκπομπή "Υγεία πάνω απ’ όλα", μας περιμένει κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Υγεία πάνω απ’ όλα» τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 13 Μαΐου στις 10:00

Πώς θα ενισχύσουμε τα 10 είδη της μνήμης για να βοηθήσουμε το παιδί μας να μαθαίνει πιο εύκολα.

Νέα επιστημονικά δεδομένα για την πιτυρίδα και την αντιμετώπισή της.

Η προσφορά της προεμφυτευτικής διάγνωσης στην επίτευξη εγκυμοσύνης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Το πρώτο γηροκομείο σκύλων πανελλαδικά δημιουργεί το φιλοζωικό σωματείο «Αδεσποτούλια Ξάνθης».

Κυριακή, 14 Μαΐου στις 10:00

Πώς συνδέονται τα τηγανητά φαγητά με το άγχος και την κατάθλιψη;

Η υγιής αρρενωπότητα γίνεται παγκόσμια τάση.

Τι δυναμώνει και τι βλάπτει τους τένοντές μας;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Ποιο σκατζοχοιράκι μπορεί να γίνει κατοικίδιο;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1.

