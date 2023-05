Κοινωνία

Κασιδιάρης - Κούγιας κατά Πανταζή: Χρησιμοποιεί το όνομα μου εν αγνοία μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δηλώνει σε ανακοίνωση του ο γνωστός ποινικολόγος.

Ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν έχει καμία σχέση το γραφείο του με τη δικηγόρο του Ηλία Κασιδιάρη. Σημειώνει πως πριν χρόνια έκανε άσκηση στο γραφείο του και απομακρύνθηκε «λόγω σοβαρότατων προβλημάτων που ανέκυψαν μετά την άσκησή της».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια

Θέλω να δηλώσω κατηγορηματικά ότι η δικηγόρος του κου Κασιδιάρη ουδεμία σχέση έχει με το δικηγορικό μου γραφείο από πολλών ετών.

Έκανε άσκηση στο γραφείο μου, όπως έχει συμβεί και με περισσότερους από 100 δικηγόρους, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν ξεχωριστή καριέρα είτε ως συνάδελφοι, είτε ως Δικαστές, είτε ως Εισαγγελείς σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, αλλά η συγκεκριμένη έχει απομακρυνθεί από το γραφείο μου λόγω σοβαρότατων προβλημάτων που ανέκυψαν μετά την άσκησή της.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη χρησιμοποιεί το όνομά μου εκθέτοντάς με.

Δεν διατηρώ μαζί της ούτε καν την ελάχιστη προσωπική σχέση ή έστω τυπική επαφή.

Δυστυχώς, όταν δέχτηκα την παράκληση του πατέρα της και την δέχτηκα για ασκούμενη στο γραφείο μου, δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζω ούτε το χαρακτήρα της, ούτε το πώς θα χρησιμοποιήσει στο μέλλον αυτή την ευεργεσία, την οποία της έκανα.

Αθήνα, 12/5/2023

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Περιστέρι: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με περιπολικό (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου”: απολογισμός για υιοθεσίες και αναδοχές από την νέα διοίκηση

Europa League: Προβάδισμα πρόκρισης η Ρόμα, όλα ανοιχτά για Γιουβέντους