Κρυφές κάμερες σε παράνομο οίκο ανοχής κατέγραφαν τους πελάτες

Τα ευρήματα μετά από έρευνα των Αρχών σε διαμέρισμα όπου είχε στηθεί παράνομα οίκος ανοχής.

Αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης με τη συνδρομή συναδέλφων τους του Τμήματος Ασφαλείας Τούμπας-Τριανδρίας εντόπισαν στην περιοχή της Τούμπας διαμέρισμα που λειτουργούσε ως παράνομος οίκος ανοχής.

Συνελήφθη ως υπεύθυνη του χώρου 58χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας καθώς και σε βάρος 56χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε μισθώσει το εν λόγω διαμέρισμα, σχηματίσθηκε δικογραφία για μαστροπεία και παράβαση του Νόμου για την προστασία προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, έπειτα από έλεγχο που διενεργήθηκε στο διαμέρισμα, βρέθηκαν να εργάζονται ως εκδιδόμενες δύο ημεδαπές ηλικίας 40 και 43 ετών, που παρείχαν ερωτικές υπηρεσίες έναντι χρημάτων, τα οποία παραλάμβανε η υπεύθυνη, αποδίδοντας μέρος τους στις εκδιδόμενες.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσό 270 ευρώ, προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα,

Ιδιόχειρες σημειώσεις και

Σύστημα βιντεοσκόπησης, εγκατεστημένο στο χώρο υποδοχής.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

