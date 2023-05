Παράξενα

Λήστεψε το φαρμακείο και πήγε για…ούζο

Στο καφενείο συνελήφθη ο δράστης ληστείας στον Πύργο.

Σε καφενείο συνελήφθη ένας 59χρονος που κατηγορείται για ληστεία φαρμακείου, στον Πύργο, λίγο μετά την καταγγελία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, όταν ο άνδρας μπήκε σε φαρμακείο και υπό την απειλή μαχαιριού άρπαξε 50 ευρώ.

Η φαρμακοποιός έκανε αμέσως καταγγελία στην Αστυνομία και οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ ξεκίνησαν να αναζητούν τον δράστη.

Λίγο μετά ο 59χρονος εντοπίστηκε σε καφενείο της ανατολικής πλευράς του Πύργου και συνελήφθη την στιγμή που έπινε ούζο.

Σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στον συλληφθέντα βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ, το οποίο αποδόθηκε στην νόμιμη κάτοχό του, ενώ σε κοντινή απόσταση από τον τόπο του περιστατικού, οι αστυνομικοί βρήκαν το μαχαίρι, το οποίο κατασχέθηκε ως πειστήριο.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, που ενήργησε την προανάκριση για το περιστατικό, σχηματίσθηκε σε βάρος του συλληφθέντα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διάπραξη ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ο 59χρονος οδηγήθηκε με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και στην συνέχεια παραπέμφθηκε για να απολογηθεί στον Ανακριτή.

