Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Προβλέψεις για τις ευκαιρίες του Σαββατοκύριακου (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για το τριήμερο, για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, Λίτσα Πατέρα.

Για «ένα Σαββατοκύριακο που έχει πάρα πολλές ευκαιρίες», μίλησε την Παρασκευή η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε η αστρολόγος, «θα έχουμε ευκαιρία να δούμε φίλους με τους οποίους έχουμε απομακρυνθεί, στην συναισθηματική ζωή δίνονται αμοιβαίες υποσχέσεις γάμου το Σαββατοκύριακο, η Σελήνη είναι στον Υδροχόο και θα κάνουμε σχέδια, κάποια θα αλλάξουν, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό».

«Πλούτωνας, Άρης και Δίας θα έχουν μια επικίνδυνη σύγκρουση το επόμενο διάστημα», προειδοποίησε η Λίτσα Πατέρα, λέγοντας ακόμη ότι «έχουμε ένα Σαββατοκύριακο καλό, αλλά όταν ο Άρης κατέβει στον Λέοντα, ο Δίας θα έχει περάσει στον Ταύρο και ένας Πλούτωνας θα είναι απέναντι. Αυτό που θα σχηματιστεί την επόμενη εβδομάδα θα είναι αρκετά πιεστικό».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

