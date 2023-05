Υγεία - Περιβάλλον

“Ζήσε Αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: η ατζέντα της Παρασκευής (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα. Πάρτε μία "γεύση" από το σημερινό επεισόδιο.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» βασίζεται στο επιτυχημένο format του εξωτερικού, «DR. OZ», που είναι από τις μακροβιότερες εκπομπές της τηλεόρασης με ζωντανό κοινό και έρχεται, καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1, για να αλλάξει τη ζωή μας.

Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος, μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ, ΣΤΙΣ 16:00

Γίνεται να πάθουμε ουρολοίμωξη από το βρεγμένο μαγιό; Γιατί ο κίνδυνος εμφάνισης ουρολοιμώξεων αυξάνεται τους καλοκαιρινούς μήνες; Η ειδική παθολόγος, Αναστασία Μοσχοβάκη, δίνει χρήσιμες συμβουλές για να προφυλαχθούμε και να αποφύγουμε τις μυκητιάσεις.

Τα οφέλη του θηλασμού για τη μητέρα και το βρέφος είναι πολλά. Η παιδίατρος και διεθνώς πιστοποιημένη σύμβουλος γαλουχίας, Ιωάννα Κωνσταντοπούλου τα επισημαίνει και ο Κωνσταντίνος Ξένος αποκαλύπτει τι πρέπει να τρώνε οι νέες μητέρες που θηλάζουν, αλλά και τι να αποφεύγουν.

Τι κακό μπορεί να κάνει στο πρόσωπό μας το φάρμακο του διαβήτη, που κάποιοι το παίρνουν για να αδυνατίσουν; Η πλαστικός χειρουργός, Μαρία Σκολαρίκου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου.

Ποιες παθολογικές καταστάσεις ενδέχεται να προκληθούν από τα στενά ρούχα; Ο μαιευτήρας - γυναικολόγος αναπαραγωγής, Ιωάννης Καλογήρου, εξηγεί τους κινδύνους και στη συνέχεια η ενδυματολόγος Νικόλ Παναγιώτου μιλάει για όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ρούχα που μας κάνουν να… «ασφυκτιούμε»!

Η εκπαιδευτικός Αγγελική Παππά ανοίγει την καρδιά της στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και εξηγεί πώς κατάφερε να δημιουργήσει μία καινοτόμο μέθοδο βιωματικής εκμάθησης αγγλικών σε παιδιά με δυσλεξία και άλλες μαθησιακές δυσκολίες, έχοντας ως γνώμονα τα δικά της παιδικά βιώματα και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.

