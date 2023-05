Κοινωνία

Τροχαίο - Θάνατος μαθήτριας Καλλιθέα: Ελεύθερος ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου

Η απόφαση των Αρχών για τον οδηγό που παρέσυρε τη μαθήτρια που πέρναγε το δρόμο στην Καλλιθέα.

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 32χρονος οδηγός που κατηγορείται για το δυστύχημα στην Καλλιθέα, το μεσημέρι της Δευτέρας, με θύμα 12χρονη μαθήτρια.

Ο κατηγορούμενος για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε θάνατος και για το πλημμέλημα της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, μετά την απολογία του κρίθηκε ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της υποχρεωτικής εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε Αστυνομικό Τμήμα και της απαγόρευσης οδήγησης αυτοκινήτου ή μηχανής.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κατηγορούμενος οδηγός δηλώνει συντετριμμένος για το δυστύχημα ενώ αρνείται ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Φέρεται επίσης να ισχυρίστηκε πως είχε δανειστεί το όχημα και έτσι δεν γνώριζε ότι δεν είχε περάσει από ΚΤΕΟ.

