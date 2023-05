Πολιτική

Εκλογές: Δήμας, Τζίβα και Ξενοκώστας στον “δρόμο προς τις κάλπες” (βίντεο)

Οι τρεις υποψήφιοι βουλευτές διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο μεσημβρινό δελτίο του ΑΝΤ1, ακριβώς μια εβδομάδα πριν από την επίσημη λήξη της προεκλογικής περιόδου.

Καθώς την ερχόμενη Παρασκευή λήγει επισήμως η προεκλογική περίοδος, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα προβλήματα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που απαιτούν λύσεις, αλλά και τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού κυριαρχούν στις κοινωνικές συζητήσεις και στις προεκλογικές περιοδείες και επαφές των υποψηφίων ανά την Ελλάδα.

Με ένταση διασταυρώνουν τις απόψεις τους και οι καλεσμένοι στον τηλεοπτικό «αέρα» του ΑΝΤ1, στις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων του σταθμού, όπου τίθενται επί τάπητος τα διλήμματα των εκλογών και το διακύβευμα για την “επόμενη ημέρα”.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Παρασκευή, διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι:

Χρίστος Δήμας , υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας με την Νέα Δημοκρατία,

, υποψήφιος βουλευτής Κορινθίας με την Νέα Δημοκρατία, Αιμιλία Τζίβα, υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ,

υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Ξενοκώστας, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.