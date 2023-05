Πολιτική

Εκλογές στην Τουρκία: “Πρόσωπο με πρόσωπο” την Κυριακή στον ΑΝΤ1

Έκτακτη εκπομπή με τον Νίκο Χατζηνικολάου και εκλεκτούς καλεσμένους για το αποτέλεσμα της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης στην Τουρκία και την “επόμενη ημέρα”

Οι κρίσιμες εκλογές στην Τουρκία, οι μονομάχοι, η ψηφοφορία και οι εξελίξεις που θα δρομολογήσει το αποτέλεσμα της κάλπης στη γειτονική χώρα μπαίνουν στο επίκεντρο της εκπομπής «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, εκτάκτως την Κυριακή 14 Μαΐου, στις 22:00.

Ποιος θα κόψει πρώτος το νήμα στις τουρκικές εκλογές: Ο Ταγίπ Ερντογάν ή ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου;

θα συνεχίσει τη στρατηγική της έντασης στο Αιγαίο; Ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας

Στα ερωτήματα απαντούν ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από τη Νέα Δημοκρατία, ο Ευάγγελος Αποστολάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Παναγιώτης Δουδωνής από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ο δημοσιογράφος Σταύρος Λυγερός, ο αναλυτής διεθνών θεμάτων καθηγητής Κωνσταντίνος Φίλης και ο συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης.

Τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις μεταδίδουν η Μαρία Σαράφογλου από την Κωνσταντινούπολη και η Άννα Ανδρέου από την Άγκυρα.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: εκτάκτως την Κυριακή 14 Μαΐου, στις 22:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή