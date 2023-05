Κοινωνία

Πήραν άδεια πιλότου με “τηλε-σκονάκια” από μέλη σπείρας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άκρως επικίνδυνη, λόγω της φύσης της άδειας χειριστή που έλαβαν οι υποψήφιοι, ήταν η δράση της συμμορίας. Πως λειτουργούσε παράτυπα στην διάρκεια της εξέτασης των χειριστών αεροσκαφών. Πόσες περιπτώσεις εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιείτο στην νόθευση της εξέτασης για την απόκτηση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους, εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία.

Συνελήφθησαν 5 άτομα, από τους οποίους 3 μέλη της οργάνωσης, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 16 άτομα.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 5.570 ευρώ, καθώς και πλήθος εξαρτημάτων οπτικοακουστικού εξοπλισμού και συσκευών κινητής τηλεφωνίας

Το παράνομο περιουσιακό όφελος ανέρχεται τουλάχιστον σε 39.000 ευρώ

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη νόθευση της εξέτασης για την απόκτηση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε πρωϊνές ώρες χθες, Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Ασφαλείας Πρέβεζας, συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, ηλικίας 70, 43 και 69 ετών αντίστοιχα, μέλη της εγκληματικής συμμορίας, καθώς και 2 ακόμα ημεδαποί, εξεταζόμενοι υποψήφιοι χειριστές αεροσκαφών.

Σε βάρος τους, καθώς σε βάρος 16 ακόμα ατόμων – υποψήφιων χειριστών αεροσκαφών, σχηματίσθηκε δικογραφία για – κατά περίπτωση – εγκληματική οργάνωση – συμμορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, κατά συναυτουργία, κατ΄εξακολούθηση και κατ΄επάγγελμα, καθώς και για απόπειρα υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο ενδελεχούς προανακριτικής διαδικασίας και χρήσης ειδικών ανακριτικών μεθόδων, από τη συνδυαστική ανάλυση των οποίων προέκυψε η ύπαρξη επιχειρησιακά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης – συμμορίας, η οποία τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023 δραστηριοποιούνταν στη νόθευση του αποτελέσματος της εξεταστικής διαδικασίας για την απόκτηση άδειας χειριστή αεροσκάφους με τη χρήση οπτικοακουστικού εξοπλισμού με σκοπό το οικονομικό όφελος.

Οι εξεταζόμενοι για την απόκτηση άδειας επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους, ήταν κατά βάση σπουδαστές Σχολών Πιλότων, οι οποίοι είτε αδυνατούσαν να αποκτήσουν την εν λόγω άδεια έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες τους, είτε δεν ήθελαν να μελετήσουν τη θεωρητική ύλη των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi) ακολουθούσαν την εξής μεθοδολογία:

Οι υποψήφιοι προσέγγιζαν τα μέλη της οργάνωσης, είτε μέσω τρίτων ατόμων, τα οποία προγενέστερα είχαν κατορθώσει να αποκτήσουν την εν λόγω άδεια με τον ίδιο παράτυπο τρόπο (διάδοση φήμης από στόμα σε στόμα «word of mouth»), είτε μέσω ατόμων τα οποία βρίσκονταν στον «χώρο» της αεροπλοΐας ως εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών-πιλότων.

Μέλος της οργάνωσης – συμμορίας ενημέρωνε τους υποψηφίους για τη μεθοδολογία την οποία ακολουθούσε, κατά την οποία θα τους καθοδηγούσε μέσω οπτικοακουστικών συσκευών, ώστε να επιλέγουν τις ορθές απαντήσεις.

Μάλιστα, η συμμορία προτιμούσε εξετάσεις πιστοποιημένης εταιρείας σε ευρωπαϊκή χώρα, καθώς οι ερωτήσεις των υποψηφίων ήταν δημοσιευμένες σε διαδικτυακή πλατφόρμα και ως εκ τούτου τα μέλη της συμμορίας μπορούσαν να εντοπίσουν τις ορθές απαντήσεις.

Σε περίπτωση δε, που ο υποψήφιος, ήταν εγγεγραμμένος σε Σχολή Πιλότων του εξωτερικού, η συμμορία του χορηγούσε βεβαίωση σπουδών από τη Σχολή Πιλότων μέλους της οργάνωσης που εδρεύει σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας, στην οποία βεβαιώνονταν ψευδώς ότι είχε διδαχθεί τη θεωρητική ύλη των μαθημάτων, προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις που διοργάνωνε η ανωτέρω εταιρία.

Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη της συμμορίας επετύγχαναν να εξεταστούν στο εξεταστικό κέντρο της εταιρείας στην Ελλάδα υποψήφιοι αλλοδαποί υπήκοοι που κατοικούσαν στο εξωτερικό, χωρίς να γίνεται αντιληπτή η δράση τους.

Πριν την διεξαγωγή των θεωρητικών εξετάσεων, ο 70χρονος πραγματοποιούσε δοκιμές με τους υποψήφιους, ενώ τους υποδείκνυε είδη ρουχισμού που έπρεπε να φορούν ώστε να μην εντοπίζονται οι οπτικοακουστικές συσκευές. Ακολούθως, κατά την ημέρα της θεωρητικής εξέτασης, ο ίδιος κατεύθυνε τον εξεταζόμενο ως προς το σημείο που έπρεπε να σταθεί και του υπαγόρευε τις σωστές απαντήσεις.

Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες τα μέλη της συμμορίας χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες λέξεις όπως «τηλεβοήθεια», για να περιγραφεί η παράτυπη διαδικασία, «μπιλάκι» για να περιγραφεί το ακουστικό τύπου ψείρας και «μηχανήματα» ή «πράγματα» για να περιγράφουν οι οπτικοακουστικές συσκευές.

Με τον τρόπο αυτό τα μέλη της οργάνωσης πέτυχαν να χορηγήσουν άδειες επαγγελματία χειριστή αεροσκάφους σε τουλάχιστον 5 άτομα, με το συνολικό εκτιμώμενο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται, τουλάχιστον σε 39.000 ευρώ, καθώς κάθε υποψήφιος κατέβαλε, κατά μέσο όρο, το ποσό των 7.800 ευρώ.

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι σε προγενέστερο χρόνο είχαν καταφέρει να χορηγηθούν άδειες χειριστή αεροσκάφους σε ακόμα 10 άτομα.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 5.570 ευρώ,

7 μικροκάμερες,

9 ακουστικά τύπου «ψείρα»,

23 συσκευές κινητών τηλεφώνων,

2 πουκάμισα, με ενσωματωμένη στο εσωτερικό τους μέρος και στο αριστερό μανίκι ηλεκτρονική συσκευή με μικροκάμερα,

3 ηλεκτρονικές κεραίες,

κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και

πλήθος καρτών SIM, usb, tablet.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τη διακρίβωση και άλλων περιπτώσεων παράνομης απόκτησης άδειας χειριστή αεροσκάφους συνεχίζονται.





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)

Καβάλα: Παιδί κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο - Έσπασαν τζάμι για να το βγάλουν (εικόνες)

Eurovision - “Το Πρωινό”: Πασχάλης, Γκολεμά, Σαρμπέλ και Μαρίνα Βερνίκου μιλούν για τον Victor Vernicos (βίντεο)