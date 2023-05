Αθλητικά

Ρώμη - Σάκκαρη: πρόκριση στον γ' γύρο με επιβλητική εμφάνιση

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Μπάρμπορα Στρίκοβα.

Με επιβλητική νίκη επί της Μπάρμπορα Στρίκοβα, ξεκίνησε η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της Ρώμης.

Η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε 80 λεπτά για να ξεπεράσει με 6-1, 6-3 το εμπόδιο της 37χρονης Τσέχας και να προκριθεί στον 3ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει, είτε την Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου, είτε την επίσης Τσέχα Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Χαρακτηριστικό του αγώνα ήταν ότι η Σάκκαρη είχε 6/10 break points, ενώ στο 2ο γκέιμ του δεύτερου σετ (κι αφού η Στρίκοβα είχε κρατήσει για πρώτη φορά το σερβίς της) βρέθηκε στο 0-40, αλλά επανήλθε και μετά από τρεις ισοπαλίες κράτησε το σερβίς της.

Ακολούθως πήρε άλλα τέσσερα συνεχόμενα γκέιμ και, παρότι η αντίπαλός της μείωσε σε 5-3, η Σάκκαρη «έκλεισε» τον αγώνα με ακόμη ένα break.

