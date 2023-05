Κόσμος

Γονείς Μαντλίν: Εξακολουθούμε να σε ψάχνουμε (βίντεο)

Το μήνυμα των γονιών της Μάντι Μακάν για τα 20ά γενέθλια της εξαφανισμένης κόρης τους.

«Εξακολουθείς να μας λείπεις»: δεκάξι χρόνια μετά την εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν «Μάντι» Μακάν στην Πορτογαλία, οι γονείς της ανήρτησαν σήμερα ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την ευκαιρία των 20ων γενεθλίων της κόρης τους.

«Χρόνια Πολλά Μαντλίν. Εξακολουθείς να είσαι εξαφανισμένη. Εξακολουθείς να μας λείπεις πολύ. Εξακολουθούμε να σε ψάχνουμε. Για όσο χρειαστεί», γράφει το μήνυμα αυτό που αναρτήθηκε στους επίσημους λογαριασμούς στο Facebook και το Youtube που είναι αφιερωμένοι στην εξαφάνιση του κοριτσιού.

«Σ' αγαπάμε και σε περιμένουμε. Δεν θα σε εγκαταλείψουμε ποτέ», προσθέτουν ακόμη οι οικείοι της, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις 3 Μαΐου για μια ολονυκτία για να μνημονεύσουν την εξαφάνισή της. Το μήνυμα συνοδεύεται από ένα βίντεο, στο οποίο καλείται το κοινό να βοηθήσει να βρεθεί το κορίτσι.

Η Μαντλίν Μακάν, που την φώναζαν Μάντι, εξαφανίσθηκε στις 3 Μαΐου 2007, λίγο πρίν από τα τέταρτα γενέθλιά της, στο θέρετρο Πράια ντα Λουζ στη νότια Πορτογαλία.

Η εξαφάνισή της προκάλεσε διεθνή εκστρατεία για την ανεύρεσή της. Οι φωτογραφίες του κοριτσιού με τα ανοιχτά καστανά μαλλιά κομμένα καρέ έκαναν το γύρο του κόσμου.

Τον περασμένο μήνα, η γερμανική δικαιοσύνη ακύρωσε διαδικασία που συνδέεται με άλλες υποθέσεις σε βάρος του κύριου υπόπτου στην υπόθεση αυτή, του Γερμανού Κρίστιαν Μπ., ενός υπότροπου βιαστή που εκτίει ποινή φυλάκισης στη Γερμανία για βιασμό.

Η υπεράσπισή του εκτιμά πως, στη βάση αυτής της απόφασης, η εισαγγελία της βόρειας Γερμανίας, που έχει αναλάβει την υπόθεση της Μάντι, θα πρέπει να σταματήσει τις ενέργειες σε βάρος του Κρίστιαν Μπ., ωστόσο η εν λόγω εισαγγελία διαβεβαίωσε πως συνεχίζει τις έρευνες.

