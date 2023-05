Οικονομία

Εκλογές - Διόδια: Ποιοι και πότε περνούν δωρεάν

Για ποιες διελεύσεις και ποιες ώρες ισχύουν οι διελεύσεις χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Τι θα ισχύσει για την μετακίνηση δικαστικών αντιπροσώπων.

Χωρίς την καταβολή αντιτίμου θα γίνεται η διέλευση αυτοκινήτων και μηχανών από τα διόδια, σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, για τις εκλογές 2023, ως είθισται, ώστε να διευκολυνθούν οι εκλογείς.

Οι μπάρες (συμπεριλαμβανομένου του αυτοκινητοδρόμου της γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου) θα είναι σηκωμένες από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 19 Μαΐου για όσους οδηγούς θα διέρχονται από τα διόδια της επικράτειας, ενώ για τους δικαστικούς αντιπροσώπους η ελεύθερη διέλευση θα ισχύσει από το πρωί της Πέμπτης 18 Μαΐου, με τη επίδειξη βέβαια των απαιτούμενων εγγράφων.

Όσον αφορά τώρα το χρονικό διάστημα που ο καθένας θα μπορεί να περάσει από τα διόδια χωρίς να πληρώσει, σύμφωνα με πληροφορίες αυτό θα είναι για λίγο περισσότερο από δύο ημέρες, καθώς θα λήξει στις 8 το πρωί της Δευτέρας 22 Μαΐου, την επομένη δηλαδή των εκλογών.

Οι παραχωρησιούχοι που εκμεταλλεύονται τα διόδια, θα αποζημιωθούν από το κράτος για τις δωρεάν διελεύσεις. Βάσει των σχετικών συμβάσεων συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Πολιτείας και των εν λόγω εταιρειών, το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους παραχωρησιούχους όποτε το επιθυμεί, να σταματήσουν την είσπραξη διοδίων. Κάθε φορά όμως που το πράττει, η ιδιωτική εταιρεία δικαιούται να ζητήσει από την πλευρά της επιστροφή των απολεσθέντων εσόδων του, σύμφωνα με τις καταγραφές που έχει για τον αριθμό των αυτοκινήτων που πέρασαν.

