Ρόδος - Δημήτρης Κρεμαστινός: αποκαλυπτήτια προτομής απο τον Μητσοτάκη (εικόνες)

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον αείμνηστο πολιτικό και γιατρό, πριν ανακοινώσει την δημιουργία ανεξάρτητου κτηρίου 1.300 τ.μ. στο Νοσοκομείο Ρόδου, για ακτινοθεραπείες.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου προκειμένου να παραστεί στην τελετή αποκαλυπτηρίων προτομής στη μνήμη του Δημήτρη Κρεμαστινού βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το μεσημέρι της Παρασκευής, αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί.



«Μέσα από την ίδια την πολιτική του διαδρομή ήθελε να αναβαθμίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό ήταν το όνειρό του, γι’ αυτό αγωνίστηκε. Και βέβαια το νοσοκομείο αυτό, το οποίο φέρει το όνομα του ίσως πιο γνωστού ασθενή του, του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν εν πολλοίς δικό του όραμα. Και ταύτισε στη συνέχεια τη δική του πορεία με την διαρκή του αναβάθμιση», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον Δημήτρη Κρεμαστινό, παρουσία της Τζένης Κρεμαστινού η οποία ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό για την αναγνώριση του έργου του διακεκριμένου επιστήμονα και πολιτικού.

Τόνισε δε πως «σήμερα που είναι και η Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτριών και Νοσηλευτών, θέλω να πω από καρδιάς ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζομένους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που κράτησαν όρθιο το σύστημα, την κοινωνία, στη δύσκολη μάχη την οποία δώσαμε κατά του κορονοϊού. Μια μάχη που -όπως ξέρουμε- δυστυχώς είχε και θύματα, ένα από τα οποία ήταν και ο Δημήτρης Κρεμαστινός. Αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να αναδείξουμε την ισχυρή πλευρά ενός δημόσιου Εθνικού Συστήματος Υγείας, να εντοπίσουμε όμως και τις αδυναμίες του. Και με αυτό τον τρόπο να προτάξουμε το νέο ΕΣΥ ως κυρίαρχη πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης μας για τη δεύτερη τετραετία».

«Χαίρομαι που μου δίνεται και εμένα η ευκαιρία ως Πρωθυπουργός να συμμετέχω έστω και λίγο στην προσπάθεια παροχής καλύτερων υπηρεσιών υγείας για τους Ροδίτες, για τους Δωδεκανήσιους, καθώς σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να κάνουμε πια την οριστική ανακοίνωση για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού κτηρίου ακτινοθεραπείας 1.300 τετραγωνικών μέτρων», δήλωσε ο Πρωθυπουργός συμπληρώνοντας πως «ξέρω ότι ήταν ένα χρόνια αίτημα της κοινωνίας της Ρόδου. Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μετακινείται κανείς μακριά από τα νησιά για να μπορεί να έχει υπηρεσίες υγείας, ειδικά τόσο κρίσιμες υπηρεσίες όπως η ακτινοθεραπεία. Θέλω να τονίσω ότι η χρηματοδότηση για την κατασκευή του κτιρίου προέρχεται από την Περιφέρεια. Ο εξοπλισμός θα έρθει από τα κονδύλια του Υπουργείου Υγείας και θα τα βάλουμε μπρος πολύ γρήγορα. Ο Περιφερειάρχης, εξάλλου, γνωρίζετε πόσο αποτελεσματικός είναι στο να τηρεί τα χρονοδιαγράμματά του. Και εύχομαι και ελπίζω να μας δοθεί η δυνατότητα να είμαστε πάλι εδώ να εγκαινιάσουμε αυτό το σπουδαίο έργο για τη Ρόδο, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας».,

Τα αποκαλυπτήρια έγιναν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της χήρας του καθηγητή Τζένης Κουρέα Κρεμαστινού, της υφυπουργού Υγείας Μ. Γκάγκα, του δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη, του περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου Γ. Χατζημάρκου, του διοικητή της 2ης ΥΠΕ Χρ. Ροϊλού, του διοικητή του Νοσοκομείου Στ. Τσαντή των υποψηφίων βουλευτών Μ. Κόνσολα, Β. Υψηλάντη, Γ. Παπά, Μ. Ιατρίδη, Αν. Γιαννικουρή, Ελ. Φτακλάκη, Κ. Εμμανουήλ από τη ΝΔ και Κατερίνας Γαβαλά από το ΠΑΣΟΚ, της αντιπεριφερειάρχη Υγείας Χ. Γιασιράνη, διευθυντών κλινικών, συγγενών, συνεργατών, φίλων του εκλιπόντος και πλήθους κόσμου που θέλησαν να παραβρεθούν στη σεμνή αυτή τελετή.

Η προτομή αποτελεί δωρεά ως φόρο τιμής στον εκλιπόντα για οσα προσέφερε στον χώρο της υγείας στα Δωδεκάνησα και όχι μόνο, του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Παραδεισίου «Αγία Μαρίνα» έπειτα από πρόταση που είχε καταθέσει η πρόεδρος κ. Αναστασία Σταυριανού και η οποία κατά τον χαιρετισμό της έκανε γνωστό ότι από σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί επίτιμο μέλος του Συλλόγου.

Η συγκίνηση ήταν διάχυτη καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής ιδιαιτέρως κατά τον χαιρετισμό της κ. Τζένης Κρεμαστινού που ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την παρουσία του στην τελετή και όλους όσοι συνεισέφεραν να γίνει πράξη η πρόταση της προέδρου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου “Αγία Μαρίνα”.

Πηγή: dimokratiki





