Δεκαετές ομόλογο: Ψήφος εμπιστοσύνης από τις αγορές – ποιο ψυχολογικό όριο έσπασε η απόδοση του

Τι προεξοφλεί η στάση των αγορών τόσο για την ελληνική οικονομία και τις προσδοκίες μετά τις εκλογές, όσο και για την τακτική της ΕΚΤ με τα επιτόκια.

Κάτω από το ψυχολογικό όριο του 4% υποχώρησε σήμερα μετά από περίπου έξι μήνες η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου. Νωρίς το απόγευμα το Ελληνικό 10ετές ομολόγο διαπραγματευόταν με απόδοση 3,96%, ενώ για παράδειγμα η απόδοση του αντίστοιχου Ιταλικού τίτλου ήταν στο 4,14%. Η άνοδος στις τιμές των ελληνικών ομολόγων μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, την ίδια στιγμή μάλιστα που οι τιμές των περισσοτέρων Ευρωπαϊκών ομολόγων υποχωρούσαν, καταδεικνύει ότι το λεγόμενο πολιτικό ρίσκο, δεν επηρεάζει την αγορά.

Επιπροσθέτως, οι αγορές προεξοφλούν ότι το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 0,5% στο 3,75%, καθώς σύμφωνα με τις τρέχουσες προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από 3% στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Επομένως, όπως εκτιμούν στελέχη της αγοράς η θετική πορεία της εγχώριας αγοράς ομολόγων, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, καταδεικνύει ότι οι επενδυτές δεν φοβούνται για το ενδεχόμενο δημοσιονομικού εκτροχιασμού την επομένη των εκλογών. Ήδη η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στον Προϋπολογισμό από πέρυσι, αποτέλεσε θετική έκπληξη.

Επίσης, η υποχώρηση των αποδόσεων που παρατηρείται όλο το τελευταίο διάστημα και κορυφώθηκε σήμερα, αντανακλά την προσδοκία των επενδυτών για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στην επενδυτική βαθμίδα από τους Οίκους Αξιολόγησης, προφανώς μετά τις εκλογές. Στην εγχώρια αγορά και συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της Ελλάδος παρατηρήθηκε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς καταγράφηκαν σήμερα συναλλαγές 102 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 98 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,99 % έναντι 2,25% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,74%. Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το δολάριο με αποτέλεσμα το ευρωπαϊκό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0882 δολ. από το επίπεδο των 1,097 δολ. που άνοιξε η αγορά.

