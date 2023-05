Πολιτισμός

Αρχαία Μεσσήνη: Επιτυχημένο το 10ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος (εικόνες)

Με καινοτόμες δράσεις και συμμετοχή ακόμη και μαθητών δημοτικών σχολείων στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης, πλήθος μαθητών ήρθε σε επαφή με τα έργα των σπιυδαίων αρχαίων δημιουργών.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το «10ο Επετειακό Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος. Αρχαία Μεσσήνη 2023» μετά απο τρεις εβδομάδες με μια νέα, καινοτόμα, εκπαιδευτική δράση… τα «Σχολεία εν δράσει», «Το 1ο Φεστιβάλ των μικρών».

Στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσήνης την παράσταση έκλεψαν οι μικροί μαθητές από το Μπενάκειο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το 14ο Δημοτικό Σχολείο, το 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το Δημοτικό Σχολείο Χαρακοπιού και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μεσσήνης.

Όπως ανέφερε στον πρόλογο του 1ου Φεστιβάλ των μικρών ο οραματιστής, Μεσσήνιος εκπαιδευτικός και ψυχή της διοργάνωσης, Νίκος Φουσιάνης, η έμπνευση για το 1ο Φεστιβάλ των μικρών προήλθε από την κλασσική Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., τότε που οι Αθηναίοι είχαν δημιουργήσει ένα μεγάλο θεατρικό Φεστιβάλ, «Τα Μεγάλα Διονύσια».

Στα μεγάλα Διονύσια που διεξάγονταν στο αρχαίο θέατρο του Διονύσου, κάτω από την Ακρόπολη, διδάσκονταν σε μία από τις 6 ημέρες, 5 κωμωδίες. Κάτι ανάλογο αναβίωσε και στην Αρχαία Μεσσήνη: πέντε Δημοτικά Σχολεία παρουσίασαν αποσπάσματα από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη.

«Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς αυτών των σχολικών μονάδων που με βιωματικό τρόπο δίδαξαν τις αξίες και τα μηνύματα των κωμωδιών του Αριστοφάνη και με αυτό τον τρόπο μύησαν τους μικρούς μαθητές/τριες σε θεατρικές τεχνικές για να αγαπήσουν το αρχαίο δράμα» όπως αναφέρεται από τους διοργανωτές.

«Ταυτόχρονα», σημειώνεται ακόμη από τους διοργανωτές, «επ' ευκαιρία της αυλαίας του 10ου Επετειακού Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος, Αρχαία Μεσσήνη 2023, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά το υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη του Φεστιβάλ στο Διεθνές Δίκτυο Αρχαίου Δράματος, καθώς και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας για την άριστη συνεργασία».

