Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα δύο νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1 έρχονται Δευτέρα και Τρίτη και η συγκλονιστική εξέλιξη της ιστορίας τους θα κόψει την ανάσα. Πάρτε μια γεύση...



Στην παγίδα των ένοχων μυστικών και των έντονων συναισθημάτων, δεν υπάρχει ποτέ τέλος.

Κάθε φορά, όλα ξεκινούν από την αρχή και αυτή η αρχή οδηγεί στο σκοτάδι, εκεί που μέχρι και η σκιά εγκαταλείπει το σώμα, εκεί που κάθε ψευδαίσθηση πεθαίνει…

Τα δύο νέα επεισόδια των «Παγιδευμένων» έρχονται τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Μαΐου, στις 22:00, και η συγκλονιστική εξέλιξη της ιστορίας τους θα κόψει την ανάσα.

Άρνηση, πένθος, αποδοχή. Μετά το χτύπημα από τη δολοφονία του Κοσμά, ο Δημήτρης και η Άννα αρχίζουν να βρίσκουν και πάλι τις ισορροπίες τους. Θέλουν να ξαναχτίζουν τα όνειρά τους και να περπατήσουν σε έναν δρόμο χωρίς αδιέξοδα, αφήνοντας πίσω τους τον εφιάλτη του παρελθόντος. Αποφασίζουν να βρουν ένα καινούργιο σπίτι, να μείνουν μαζί και να αποκτήσουν παιδί.

Πόσες στιγμές, όμως, κρατά η ευτυχία;

Ψάχνοντας τον δολοφόνο του Κοσμά, ο Δημήτρης θα βρεθεί μπροστά σε ένα σκοτεινό παζλ. Κάθε κομμάτι του τον οδηγεί όλο και πιο κοντά στα πραγματικά γεγονότα. Κάθε κομμάτι του τον οδηγεί όλο και πιο κοντά στην απόγνωση.

Όλα κρέμονται, και πάλι, από μια κλωστή.

Ο Δημήτρης έχει φτάσει στο τέλος αυτής της τόσο επίπονης διαδρομής. Και το τέλος δεν είναι άλλο από τη μεγάλη αποκάλυψη για το ποιος είναι ο δράστης της δολοφονίας του Κοσμά.

Ο Δημήτρης, πλέον, γνωρίζει την εμπλοκή του αδελφού και του πατέρα του στον φόνο του Κοσμά. Τα ξέρει όλα, δεν μπορεί, όμως, να διαχειριστεί την οδύνη που κρύβει μέσα της αυτή η τρομακτική αλήθεια.

Την ίδια ώρα, η Άννα τον περιμένει στο καινούργιο τους σπίτι για να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή….

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ξύλο για μία θέση πάρκινγκ - Στο νοσοκομείο 70χρονος

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Αγκαλιασμένοι στην κηδεία οι γονείς του - Κατέρρευσε ο πατέρας (εικόνες)

Πέθανε η Μαίρη Αλεξοπούλου

Gallery