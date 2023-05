Πολιτική

Εκλογές - “Ελλάδα #μεΠΑΣΟΚ”: Το σποτ της ψηφιακής προεκλογικής καμπάνιας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«ΕΛΛΑΔΑ με ΠΑΣΟΚ» τιτλοφορείται η νέα ψηφιακή καμπάνια του ΠΑΣΟΚ για τη νέα γενιά, λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου.