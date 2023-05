Πολιτική

Εκλογές: Χρυσοχοΐδης - Ραγκούσης στον ΑΝΤ1 για τα προγράμματα των κομμάτων (βίντεο)

Τι δήλωσαν οι δυο υποψήφιοι βουλευτές λίγο πριν την επίσημη λήξη της προεκλογικής περιόδου.



Με τον χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για τις εκλογές της 21ης Μαΐου η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κομμάτων και υποψήφιων βουλευτών "φουντώνει".

Στο κεντρικό ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, την Παρασκευή, διασταύρωσαν τα ξίφη τους με κεντρικό θέμα τα προγράμματα των κομμάτων και την κοστολόγηση τους , οι:

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης , υποψήφιος βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία

, υποψήφιος βουλευτής του Δυτικού Τομέα της Β΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία Γιάννης Ραγκούσης, υποψήφιος βουλευτής Β’ Πειραιά και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ