Eurovision - Victor Vernicos στον ΑΝΤ1: Δεν ήταν η βραδιά μας, τα έδωσα όλα (βίντεο)

Ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision μίλησε στον ΑΝΤ1. Τι είπε για τον αποκλεισμό του στον ημιτελικό και την στήριξη που έχει λάβει.



Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Victor Vernicos, ο τραγουδιστής που εκπροσώπησε την Ελλάδα με το κομμάτι «What They Say» στην Eurovision και δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Παρά το γεγονός ότι ο 16χρονος τραγουδιστής δεν κατάφερε αν περάσει στον τελικό, τόνισε ότι ήταν μια τέλεια εμπειρία και ότι δεν θα την ξεχάσει ποτέ.

Ο Victor Vernicos τόνισε ότι έλαβε μεγάλη στήριξη, ωστόσο παραδέχτηκε πως απογοητεύτηκε που δεν πήγε στον τελικό.



«Δεν ήταν η βραδιά μας. Τα έδωσα όλα» τόνισε, ενώ ανέφερε ότι στην αρχή του τραγουδιού είχε άγχος μετά τα ξέχασε όλα.

«Πιστεύω ότι δεν ήταν η μοίρα μας. Πιστεύω ήταν σημαντικό αυτό που έκανα τα έδωσα όλα και ήταν ένα αληθινό τραγούδι», πρόσθεσε ακόμα ο Victor Vernicos

«Όπου πηγαίνω στο Λίβερπουλ με αγκαλιάζουν όλοι, είναι απίστευτο» συμπλήρωσε ακόμα, προσθέτοντας ότι η Eurovision είναι τέλεια, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ξανά στο μέλλον.

