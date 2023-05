Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία: Ο Κιλιτσντάρογλου με αλεξίσφαιρο γιλέκο σε ομιλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πηγές του κόμματος του αναφέρουν ότι υπήρχαν «πληροφορίες ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος επίθεσης». Σωματοφύλακες με αυτόματα μαζί του στην εξέδρα της ομιλίας.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο εμφανίστηκε σήμερα σε μια προεκλογική συγκέντρωση ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δύο ημέρες πριν από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, καθώς υπήρχαν «πληροφορίες ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος επίθεσης», όπως ανέφερε μια πηγή του κόμματός του.

Στα πλάνα που μεταδόθηκαν, οι σωματοφύλακες του Κιλιτσντάρογλου κρατούν αυτόματα τουφέκια και βρίσκονται μαζί του πάνω στο βάθρο απ’ όπου εκφώνησε την ομιλία του, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην προεκλογική εκστρατεία του.

Cumhurbaskan? aday? Kemal K?l?cdaroglu, Samsun'daki mitinge celik yelekle c?kt? ve arkas?nda uzun namlulu silah? olan polis memuru yer ald?. (The Independent) pic.twitter.com/WhnlzeGPa3 — ibrahim Haskologlu (@haskologlu) May 12, 2023

Μια πηγή προσκείμενη στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) είπε ότι ο 74χρονος ηγέτης της αντιπολίτευσης φόρεσε το αλεξίσφαιρο και η ασφάλειά του ενισχύθηκε καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να γίνει στόχος επίθεσης. Η πηγή αυτή δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Κιλιτσντάρογλου, που προηγείται με μικρή διαφορά στις δημοσκοπήσεις, εκφώνησε αυτήν την ομιλία στη Σαμψούντα της Μαύρης Θάλασσας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο πρακτορείο Reuters, δήλωσε αισιόδοξος για τη νίκη του στις εκλογές της Κυριακής.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Η εξαφανισμένη σύζυγος ήταν “κρυμμένη” στην... ντουλάπα του σπιτιού!

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με όρους

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)